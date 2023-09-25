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В Севастополі прогриміли вибухи, окупанти перекривали Кримський міст

Яна Ставська
25 вересня 2023, 22:14 оновлено 25 вересня, 22:19
Одну ракету російській ППО нібито вдалося збити біля аеродрому "Бельбек".
В Севастополі прогриміли вибухи, окупанти перекривали Кримський міст
У Криму знову прогриміли вибухи / Колаж Главреда: Фото: Defense Express. скріншот

В окупованому Севастополі під час повітряної тривоги у понеділок ввечері прогриміла серія вибухів, повідомляє "Радіо Свобода. Крым. Реалии". Водночас "Суспільне" з посиланням на місцевого мешканця поінформувало про потужний вибухи на південних околицях Джанкою - біля залізниці.

Місцеві проросійські пабліки пишуть про ракетну атаку. У мережі з'явилися перші кадри нібито роботи ППО окупантів - зокрема, кадри пуску антиракет по повітряних цілях.

Згодом поставлений Москвою "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив ракетну атаку. Він стверджує, що одну ракету нібито вдалося збити в районі аеродрому "Бельбек".

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Telegram українських партизанів "Кримський вітер" зауважує, що вибухи чутно і в Інкермані.

Пропагандистське агентство "ТАСС" писало, що під час повітряної тривоги російські військові перекрили рух, зокрема, на Кримському мосту. Втім, станом на 21:50 (за київським часом) нібито рух на гілці автотранспорту відновлено.

Вибухи в Криму

З серпня триває активна робота ЗСУ щодо знищення військових об'єктів росіян в Криму. Тільки нещодавно, 22 вересня, ЗСУ завдали потужних ракетних ударів по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті атаки ліквідовано командувача ЧФ.

Експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду наголосив, що наразі українські військові працюють над знищенням ППО російських окупантів на півострові. Протягом останнього місяця ЗСУ знищили кілька зенітно-ракетних комплексів і систем стеження, зокрема "вишки Бойка", на яких були розташовані системи стеження росіян.

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