Що буде, якщо Китай нападе на Тайвань: Жданов заявив про напружену ситуацію

Жданов розкрив, що у Китаю є одна велика проблема і вона може загостритися в будь-який момент.

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Що буде, якщо Пекін таки нападе на Тайвань / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: google.maps

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, які можуть бути наслідки для Китаю, якщо Пекін таки нападе на Тайвань.

Жданов наголосив, що ситуація, пов'язана з Тайванем, серйозно зав'язана на економіку, тому в разі дестабілізації обстановки США здатні впровадити будь-які санкції.

"Якими неприємними можуть бути санкції, Китай може відчути вже зараз, коли Європа натиснула на Пекін підвищенням мита на китайські товари, які заходять до європейських країн. Китаю від цього дуже боляче, і Сі Цзіньпінь уже не раз припускався різких висловлювань на адресу Європи зі звинуваченнями у неправильній політиці. Але Сі поки що тримається і не здається", - пояснив експерт. відео дня

Жданов також додав, що у Китаю також є одна велика проблема. Вона може загостритися в будь-який момент, і Пекін вкотре зіткнеться з перешкодами. Йдеться про перевиробництво: якщо закривається будь-який ринок, куди йде китайський експорт, то держава загрузне у власних товарах.

"Один із таких прикладів - криза в будівельній галузі. Щоб запобігти іпотечному колапсу, Китай викупив у забудовників усі непродані квартири і не допустив банкрутства. Поки у держави є гроші, такі заходи можуть вживатися. Але ж потім ресурсу може не бути. І що робити державі з такими квартирами - велике питання", - зазначив військовий експерт.

Кого підтримує Китай / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що біля Тайваню засвітився атомний підводний човен Китаю. Атомний підводний човен ВМС Китаю, озброєний балістичними ракетами, виринув поряд із тайванським судном риболовів приблизно за 200 км від західного узбережжя острова.

Олег Жданов також заявив, що Китай може почати пряме постачання зброї для РФ. Китай фактично дотримується проросійської позиції. Тому не варто вірити обіцянкам голови КНР Сі Цзіньпіна про те, що він не збирається постачати озброєння країні-агресорці Росії.

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