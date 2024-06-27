'Ніхто і знати не буде': Китай може почати пряме постачання зброї для РФ – Жданов

Китай триматиме РФ на плаву стільки, скільки зможе. Тому не варто вірити обіцянкам Сі Цзіньпіна про те, що він не збирається постачати озброєння Росії.

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Китай може почати пряме постачання зброї для РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua, Главред

Китай фактично дотримується проросійської позиції. Тому не варто вірити обіцянкам голови КНР Сі Цзіньпіна про те, що він не збирається постачати озброєння країні-агресорці Росії.

Не вийде спонукати Китай припинити підтримувати Росію. Китайська Народна Республіка буде підтримувати РФ так довго, скільки зможе. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

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"Спонукати Китай припинити підтримку Росії – нереальне завдання, оскільки Пекін триматиме її на плаву стільки, скільки зможе. Аж до прямих постачань озброєнь Москві, на що, я думаю, Китай цілком здатний. Протяжність кордону КНР та РФ становить понад 4 тисячі кілометрів, ніхто і знати не буде про такі постачання. Хіба що супутникові розвідки західних країн відстежать ешелони, які перекидаються через кордони", – зазначив Жданов.

Україні потрібно співпрацювати з Південною Кореєю і Японією

У відповідь на запитання, чи не краще у такому разі Україні переключитися на співпрацю з Південною Кореєю та Японією замість Китаю, військовий експерт відповів, що це було б краще.

Жданов зазначає, що Україна може запропонувати Японії та Південній Кореї взаємовигідне співробітництво. Наприклад, у них немає своєї сировини – корисних копалин дуже мало, а у нас є практично всі види корисних копалин, і тут ми могли б налагоджувати відносини.

"Україна здатна відкрити Південній Кореї та Японії вікно в Європу, адже у нас розширене партнерство з Євросоюзом. Сьогодні ми намагаємося відкрити країну для іноземних інвестицій. Наразі, звісно, в пріоритеті підприємства військово-промислового комплексу: компанії з Франції, Німеччини, Британії та Туреччини вже до нас заходять. То чому б не запросити в Україну і Японію з Південною Кореєю? Вони можуть відкрити тут свої виробництва, причому не обов'язково у сфері ВПК", – зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Позиція Китаю щодо війни в Україні/ Інфографіка: Главред

Співпраця РФ і Китаю – останні новини

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін видав заяву про "кризу в Україні" і сказав, як Китай хоче врегулювати війну. Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що Китай шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб – сприяючи мирним переговорам і політичному врегулюванню.

Також раніше військовий експерт Олег Жданов назвав причину, чому Китаю вигідно, щоб РФ була на плаву і продовжувала війну. Поки РФ продовжує війну проти України, КНР може використовувати це на свою користь під час переговорів зі США.

Нагадаємо, США рознесли Пекін і заявили про "велику помилку". Посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що Китай не дотримується нейтралітету у війні Росії проти України. Пекін на боці глави Кремля Володимира Путіна. Усю повномасштабну війну КНР підтримує міцні зв'язки з РФ і передає їй технології.

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