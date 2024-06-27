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"Ніхто і знати не буде": Китай може почати пряме постачання зброї для РФ – Жданов

Альона Вороніна
27 червня 2024, 16:33оновлено 27 червня, 17:32
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Китай триматиме РФ на плаву стільки, скільки зможе. Тому не варто вірити обіцянкам Сі Цзіньпіна про те, що він не збирається постачати озброєння Росії.

Владимир Путин, Си Цзиньпин
Китай може почати пряме постачання зброї для РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua, Главред

Китай фактично дотримується проросійської позиції. Тому не варто вірити обіцянкам голови КНР Сі Цзіньпіна про те, що він не збирається постачати озброєння країні-агресорці Росії.

Не вийде спонукати Китай припинити підтримувати Росію. Китайська Народна Республіка буде підтримувати РФ так довго, скільки зможе. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

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"Спонукати Китай припинити підтримку Росії – нереальне завдання, оскільки Пекін триматиме її на плаву стільки, скільки зможе. Аж до прямих постачань озброєнь Москві, на що, я думаю, Китай цілком здатний. Протяжність кордону КНР та РФ становить понад 4 тисячі кілометрів, ніхто і знати не буде про такі постачання. Хіба що супутникові розвідки західних країн відстежать ешелони, які перекидаються через кордони", – зазначив Жданов.

Україні потрібно співпрацювати з Південною Кореєю і Японією

У відповідь на запитання, чи не краще у такому разі Україні переключитися на співпрацю з Південною Кореєю та Японією замість Китаю, військовий експерт відповів, що це було б краще.

Жданов зазначає, що Україна може запропонувати Японії та Південній Кореї взаємовигідне співробітництво. Наприклад, у них немає своєї сировини – корисних копалин дуже мало, а у нас є практично всі види корисних копалин, і тут ми могли б налагоджувати відносини.

"Україна здатна відкрити Південній Кореї та Японії вікно в Європу, адже у нас розширене партнерство з Євросоюзом. Сьогодні ми намагаємося відкрити країну для іноземних інвестицій. Наразі, звісно, в пріоритеті підприємства військово-промислового комплексу: компанії з Франції, Німеччини, Британії та Туреччини вже до нас заходять. То чому б не запросити в Україну і Японію з Південною Кореєю? Вони можуть відкрити тут свої виробництва, причому не обов'язково у сфері ВПК", – зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

'Ніхто і знати не буде': Китай може почати пряме постачання зброї для РФ – Жданов
Позиція Китаю щодо війни в Україні/ Інфографіка: Главред

Співпраця РФ і Китаю – останні новини

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін видав заяву про "кризу в Україні" і сказав, як Китай хоче врегулювати війну. Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що Китай шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб – сприяючи мирним переговорам і політичному врегулюванню.

Також раніше військовий експерт Олег Жданов назвав причину, чому Китаю вигідно, щоб РФ була на плаву і продовжувала війну. Поки РФ продовжує війну проти України, КНР може використовувати це на свою користь під час переговорів зі США.

Нагадаємо, США рознесли Пекін і заявили про "велику помилку". Посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що Китай не дотримується нейтралітету у війні Росії проти України. Пекін на боці глави Кремля Володимира Путіна. Усю повномасштабну війну КНР підтримує міцні зв'язки з РФ і передає їй технології.

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