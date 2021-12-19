УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Число заражень "Омікроном" подвоюється кожні 1,5-3 дні - ВООЗ

19 грудня 2021, 07:56

ВООЗ як і раніше не має остаточних даних щодо ефективності вакцин і тяжкості перебігу захворювання, що викликається "Омікроном".

коронавірус Омікрон
Число заражень "Омікроном" подвоюється кожні 1,5-3 дні - ВООЗ / Reuters

Новий штам коронавірусу "Омікрон"офіційно виявили вже на території 89 країн, а кількість випадків цього варіанту covid-19 може подвоюватися кожні 1,5-3 дні.

Як повідомляє The Guardian з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), "Омікрон" стрімко поширюється, зокрема, в країнах з високим рівнем імунізації населення.

Водночас поки неясно, чи пов'язано це зі здатністю COVID-штаму ухилятися від захисту вакцини, або річ лише в тому, що цей варіант більш заразний.

"Дані про клінічний рівень тяжкості "Омікрона" все ще обмежені. Потрібно більше даних, щоб зрозуміти профіль тяжкості і те, як на тяжкість впливає вакцинація і імунітет", - заявили у ВООЗ.

Експерти додали, що "доступні дані як і раніше обмежені, і поки немає рецензованої інформації щодо ефективності або дієвості вакцини проти "Омікрона". Водночас, попереджають у ВООЗ, швидке зростання захворюваності може призвести до переповнення лікарень у деяких регіонах.

Реклама

"Госпіталізація у Великобританії і Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число швидко зростаючих випадків, не виключено, що багато систем охорони здоров'я можуть швидко перевантажуватися", - підсумували у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг ПАР у 77 пацієнтів.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється світом. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.

10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може негативно вплинути на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати в лікуванні", - розповів Ляшко.

Вам може бути цікаво:

viber
коронавірус ВООЗ вакцинація від коронавірусу омікрон
Зараз ви переглядаєте новину «Число заражень "Омікроном" подвоюється кожні 1,5-3 дні - ВООЗ». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Як використовувати кавову гущу: 3 найкорисніші лайфхакиЯк використовувати кавову гущу: 3 найкорисніші лайфхаки Гороскоп на сьогодні 17 грудня 2021: Близнюкам – вороги, Ракам – велика удача, Терезам - втратиГороскоп на сьогодні 17 грудня 2021: Близнюкам – вороги, Ракам – велика удача, Терезам - втрати Зірка Сватів Анна Кошмал в образі фатальної жінки примірила піджак на голе тілоЗірка Сватів Анна Кошмал в образі фатальної жінки примірила піджак на голе тіло Відключення РФ від SWIFT і відмова Заходу від нафти і газу: експерт пояснив провал сценаріюВідключення РФ від SWIFT і відмова Заходу від нафти і газу: експерт пояснив провал сценарію 55-річна Ольга Сумська похвалилася розкішними формами в одному боді і шкіряному плащі55-річна Ольга Сумська похвалилася розкішними формами в одному боді і шкіряному плащі
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
09:29

"Паразитуєте, знахабнілі морди": у Москві журналіст вилаяв росіян за претензії до інших країн

08:52

Денис Берінчик у потужному бою переміг росіянина Чанієва і захистив титул чемпіона вшосте

08:09

В Україні кількість жертв коронавірусу перевалила за 93 тисячіВідео

07:56

Число заражень "Омікроном" подвоюється кожні 1,5-3 дні - ВООЗВідео

07:45

Навіщо США друга Польща?Погляд

Реклама
07:35

Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоФотоВідео

07:28

"Не треба обманювати людей": у Британії назвали малоймовірною відправку військ до України для захисту від РФВідео

07:16

Знаки зодіаку, для яких зустріч 2022 року стане особливою: астролог сказав, кому бути напоготові

06:28

Ми не потрібні тим, хто сильніший за насПогляд

05:50

Хворих може бути більше: інфекціоніст розповів, у чому головна загроза від "Омікрона"Відео

04:43

Привітання з днем адвоката в прозі, своїми словами, душевні листівки і картинки до свята

04:30

Чим замінити цукерки: які корисні солодощі купляти дітям на святаВідео

03:03

Привітання з днем святого Миколая в прозі, чудові листівки і картинки до свята

02:49

Заплакані очі дівочі: молода дружина Віктора Павліка натякнула на розлучення

02:36

Скільки мандаринів можна з'їсти за день дітям і дорослим - відповідь дієтологаВідео

01:42

Україну завалить снігом: синоптик попередила про потужний атмосферний фронтВідео

01:25

Омікрон "здується" до вірусу грипу: Голубовська дала несподіваний прогнозВідео

00:25

Жовток буде ідеальним: як правильно варити яйця для салатів

00:25

Гороскоп на сьогодні 19 грудня 2021: Ракам - везіння, Дівам - гроші, Скорпіонам - небезпекаВідео

00:05

Медики і вчені назвали п'ять звичок, які прискорюють старіння

Реклама
18 грудня, субота
23:52

На Черкащині дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги

23:22

У Сенаті США погодили строки впровадження санкцій щодо Північного потоку-2

22:47

"Ти спробуй-но, повернись-но, в колишні місця": рецензія на фільм "Людина-павук: немає шляху додому"

22:22

Можлива агресія Росії: Резніков розповів, чого потребує УкраїнаВідео

21:54

У Росії висунули новий ультиматум НАТО і перейшли до погрозФотоВідео

21:49

"Схожий на вовка": Комаровський розповів, звідки взявся штам Омікрон

21:23

Росіянам, які воювали за Україну, спростили отримання громадянства: Зеленський підписав законВідео

21:16

Кулеба вимагає від Євросоюзу внести ясність щодо санкцій проти РФВідео

20:56

Світовий банк знову позичив гроші Україні: на що їх витратятьВідео

20:40

Зараження Омікроном: вчені назвали несподіваний симптомВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Водоліїв: кар'єрні успіхи, нереальна харизма та унікальні можливостіВідео

20:24

У Києві спалахнув ресторан, гості закладу вибігали на вулицю

19:47

У бігах від повістки: Порошенка виявили в Стамбулі у ВарфоломіяВідео

19:40

Ціна електроенергії підскочить на 25%: українцям назвали причину і терміниВідео

19:34

У Києві запалили вогники на головній ялинці країниВідео

19:25

Газ, якого не буде, замість вугілля, якого немає?Погляд

19:10

Вчені порівняли ризики повторного зараження на Омікрон і Дельту: які результатиВідео

18:51

На українців чекає підвищення податків: Зеленський підписав "ресурсний" законВідео

18:34

ЄС поки що не готовий прийняти Україну: в МЗС Латвії назвали справжню причину

18:31

На різдвяні свята в Україні посилюють карантинВідео

Реклама
17:57

Опубліковано нові фото перекидання військ РФ на кордон з УкраїноюВідео

17:45

Українські прилавки завалені фальсифікатом масла: хто фабрикує і як відрізнити підробкуВідео

17:17

У Лукашенка заявили про "плацдарм НАТО" в Україні та пригрозили "ядерною палицею"Відео

17:08

У Європі стався сильний землетрус: потрусило Італію і ГреціюВідео

16:43

Учитель зґвалтував школярку в Кривому Розі: несподівані подробиці резонансної справи

16:31

У Київтеплоенерго розповіли, як не переплачувати за "комуналку"Відео

16:07

Омікрон - в Україні: Голубовська розповіла, що пацієнт з новим COVID-штамом вже хворів на коронавірус

15:49

Північний потік-2 - це помилка: у ФРН сумніваються у запуску нового газопроводуВідео

15:35

Зірка Comedy Club потрапив до лікарні з серйозним ураженням легенів

15:27

Прикмети на 19 грудня: що не можна робити в день святого Миколая і як не потрапити в бідуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти