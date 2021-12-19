Число заражень "Омікроном" подвоюється кожні 1,5-3 дні - ВООЗ

ВООЗ як і раніше не має остаточних даних щодо ефективності вакцин і тяжкості перебігу захворювання, що викликається "Омікроном".
Новий штам коронавірусу "Омікрон"офіційно виявили вже на території 89 країн, а кількість випадків цього варіанту covid-19 може подвоюватися кожні 1,5-3 дні.
Як повідомляє The Guardian з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), "Омікрон" стрімко поширюється, зокрема, в країнах з високим рівнем імунізації населення.
Водночас поки неясно, чи пов'язано це зі здатністю COVID-штаму ухилятися від захисту вакцини, або річ лише в тому, що цей варіант більш заразний.
"Дані про клінічний рівень тяжкості "Омікрона" все ще обмежені. Потрібно більше даних, щоб зрозуміти профіль тяжкості і те, як на тяжкість впливає вакцинація і імунітет", - заявили у ВООЗ.
Експерти додали, що "доступні дані як і раніше обмежені, і поки немає рецензованої інформації щодо ефективності або дієвості вакцини проти "Омікрона". Водночас, попереджають у ВООЗ, швидке зростання захворюваності може призвести до переповнення лікарень у деяких регіонах.
"Госпіталізація у Великобританії і Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число швидко зростаючих випадків, не виключено, що багато систем охорони здоров'я можуть швидко перевантажуватися", - підсумували у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Нагадаємо, перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада. Випадки захворювання підтвердилися в провінції Гаутенг ПАР у 77 пацієнтів.
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється світом. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.
10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може негативно вплинути на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.
18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати в лікуванні", - розповів Ляшко.
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