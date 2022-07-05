"Ми повинні бути готові": глава ОВА заявив про ризик повторної атаки окупантів на Київ

Нова атака на Київ можлива / Фото УНІАН

Небезпека нападу на Київ і область російських окупантів з боку Білорусі нікуди не зникла. Війна в Україні триває, і про неї не можна забувати. Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Ми повинні бути готові в будь-який момент до будь-якого виклику. На щастя, нам вдалося вигнати ворога з Київської, Чернігівської, Сумської областей, але на цьому війна не зупинилася. Загроза буде тепер завжди. Можливо, вона зникне після того, як в Росії та Білорусі зміняться політичні режими. Ізраїль показує, що в цьому немає нічого трагічного – на цьому життя не закінчується. Просто ми повинні постійно бути готові на випадок загрози", - сказав Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, сили оборони України перебувають у повній бойовій готовності, виконують свої завдання. Ситуація контролюється на 100%.

"Ці заходи, які організовані на в'їзді до Києва, сьогодні необхідні. Ми не можемо повністю відкрити місто зі зрозумілих причин. На жаль, ми живемо в умовах воєнного стану і всі повинні з розумінням до цього ставитися. Інакше не буде", - пояснив Олексій Кулеба.

читайте такожЧи можливе захоплення Києва і Дніпра армією РФ: військовий експерт оцінив ризикиЗа його словами, влада і жителі повинні бути готові в будь-який момент до будь-якого виклику, зокрема, і до повторного наступу з Білорусі в Київську область.

Глава ОВА зазначив, що влада врахувала події 24 лютого, коли російські війська стрімко прорвалися в область, щоби не допустити повторення цього сценарію.

"Звичайно, ми врахували ту ситуацію. Всі висновки зроблені. Є розуміння, як це тоді сталося. Відповідно є розуміння того, яким чином цього не допустити, і все для цього робиться", — резюмував Кулеба.

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Як повідомляв Главред, політичний і економічний аналітик Тарас Загородній вважає, що Кремль навряд чи зважиться на другу спробу захопити столицю України Київ, а також Харків.

Нагадаємо, радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран Збройних сил США Ден Райс заявив, що битва під Києвом увійде до підручників з військової історії, адже українським захисникам вдалося подолати силу, яка їх значно перевершувала. Райс вважає, що переломним моментом у війні стала битва на північ від Києва - в Мощуні та Ірпені.

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