Чи готова Білорусь до війни проти України: відповідь експерта

Чи буде Білорусь воювати з Україною-відповідь експерта / Колаж depositphotos.com і t.me/modmilby

Армія Білорусі, швидше за все, не братиме участі у війні проти України, яку розпочала РФ, однак, загроза цього все ж ще існує, повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами експерта, війська Олександра Лукашенка не зможуть воювати проти ЗСУ із однієї простої причини - через брак бойового досвіду. Але це абсолютно не означає, що Білорусь не становить для нас жодної загрози.

"Напад (Білорусі, - ред.) може статися фактично в будь-який момент. Варто розглядати це саме з такої позиції. Що стосується підготовки, то найбільш підготовленими арміями на всьому європейському континенті є українська армія і російська окупаційна армія. Що білоруська, що армії країн Центрально-Східної Європи - все це армії без досвіду ведення війни", - зазначив Бадрак.

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Все ж, шанси армії білорусів дуже низькі через відсутність мотивації, як і у росіян. Це саме та причина, по якій Путіну й досі не вдалося втягнути Білорусь у війну.

"Якщо буде швидко розбита білоруська армія або навіть російсько-білоруське угруповання - це буде величезний антипутінський аргумент для подальшого розвитку подій. Путін, з одного боку, хоче перевести рівень війни з російсько-українського до міжнародного формату, коли підключиться Білорусь. Але він боїться того, що білоруські угруповання будуть швидко розбиті", - пояснив Бадрак.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія. Білоруський диктатор підкреслив, що він нібито "давно визначив" участь РБ у війні РФ проти України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на такі слова Лукашенка. Він зазначив, що заява лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка про єдину армію з Росією є небезпечним сигналом для України і для народу Білорусі.

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