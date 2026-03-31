Чого зараз найбільше боїться Путін: російський політик розкрив правду

Дар'я Пшеничник
31 березня 2026, 14:49
За словами експерта, ключовим індикатором слабкості є тотальна брехня, яка супроводжує кожну публічну появу російського президента.

Путин
Чого боїться Путін / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Путін діє зі страху та невпевненості
  • Російська система тріщить під тиском брехні
  • 2026 рік може стати переломним для режиму

2026 рік може стати переломним для країни-агресора Росії. У вищих ешелонах влади накопичується напруга, а сам кремлівський диктатор Володимир Путін демонструє ознаки глибокої внутрішньої кризи.

Про це під час чату на Главреді розповів економіст, політик, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

Він наголосив, що нинішня поведінка російського президента свідчить про страх і втрату контролю. Він зазначив, що Путін намагається створити образ "сильного лідера", хоча реальність стрімко руйнує цей фасад.

"Це видно з дій Путіна, коли він намагається подати себе ковбоєм, що стріляє з-під стегна. Це перша ознака того, що ситуація жахлива, і виплутатися з неї неможливо", - пояснив Мілов.

За його словами, ключовим індикатором слабкості є тотальна брехня, яка супроводжує кожну публічну появу російського президента. Мілов підкреслив, що Путін фактично живе в режимі безперервної інформаційно-психологічної операції, намагаючись переконати суспільство у власних успіхах, яких насправді немає.

Окремо він звернув увагу на кадровий голод у російській армії, через який влада вдається до маніпуляцій зі студентами, пропонуючи їм "безпечні" ролі в нібито безпілотних підрозділах. На думку Мілова, це свідчить про системну кризу, що охопила всю країну.

Найбільший страх Путіна, за словами експерта, - це наслідки власних рішень. Він не може зупинити війну, бо розуміє, що це поставить під загрозу його особисту безпеку.

"Він не може зупинитися, бо розуміє, що все закінчиться тим, що його повісять", - заявив Мілов, додаючи, що саме страх штовхає Путіна до дедалі агресивніших дій.

Мілов також звернув увагу на атмосферу на нарадах у Кремлі: міністри, за його словами, чудово усвідомлюють, у якому напрямку рухається країна, але не наважуються озвучити реальний стан справ.

Експерт переконаний, що 2026 рік може стати моментом, коли накопичені суперечності в російській системі влади вийдуть назовні, а внутрішні процеси - різко прискоряться.

Дивіться відео, в якому Володимир Мілов розповів про грошовий голод та інші проблеми в російському війську, а також про те, чому в Росії замислюються про скорочення масштабів бойових дій в Україні:

Можливість перевороту в РФ - новини за темою

Російський опозиціонер Ігор Ейдман говорив, що внутрішньополітична ситуація у 2026 році буде досить небезпечною для Путіна.

На його переконання, невдоволення Путіним у його власному оточенні буде тільки наростати.

"Я не виключаю, що є гіпотетичні шанси на переворот у Росії. У російської правлячої еліти є вже і кандидат у наступники Путіна", - наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що росіяни скаржаться на погіршення життя, але вони не пов'язують свої проблеми з війною проти України. Тому зміна влади в Москві може відбутися не з народної ініціативи, а в результаті палацових переворотів.

Оперна співачка, громадська діячка, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова заявляла, що в оточенні Путіна поширене магічне мислення. Зокрема, у Кремлі панує суцільне мракобісся з екстрасенсами, астрологами, шаманами та іншими подібними практиками, до яких КДБ, за її словами, вдавалося ще з давніх часів.

Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Путін Володимир Мілов
Чого зараз найбільше боїться Путін: російський політик розкрив правду

Чого зараз найбільше боїться Путін: російський політик розкрив правду

"Перемога неможлива, просто аж ніяк": політик розповів, коли Путін зупинить війну

"Перемога неможлива, просто аж ніяк": політик розповів, коли Путін зупинить війну

"Прекрасний принц Квітень": День сміху стартує з тепла і дощів

"Прекрасний принц Квітень": День сміху стартує з тепла і дощів

Весною під кожен кущ: чим підживити полуницю для солодких та великих ягід

Весною під кожен кущ: чим підживити полуницю для солодких та великих ягід

Димар швидко очиститься від сажі та нальоту: що слід кинути в топку

Димар швидко очиститься від сажі та нальоту: що слід кинути в топку

Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

Секрет великих тюльпанів: що обов’язково зробити навесні

Секрет великих тюльпанів: що обов’язково зробити навесні

Цибуля точно не піде в стрілки: яким домашнім розчином її слід обробити

Цибуля точно не піде в стрілки: яким домашнім розчином її слід обробити

