Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Чарльз III надіслав Трампу прихований сигнал щодо майбутнього України - Politico

Анна Ярославська
29 квітня 2026, 07:53
Британські монархи завжди передають свої політичні послання у зашифрованій формі.
Чарльз III, Дональд Трамп
Чарльз III закликав Захід зберегти єдність заради України / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, x.com/RoyalFamily

Головне:

  • Чарльз III пов'язав підтримку України з історією союзництва Заходу після терактів 11 вересня
  • Це стало завуальованим сигналом Трампу та республіканцям
  • Politico вважає, що це прямий заклик не скорочувати підтримку Києва

Король Великої Британії Чарльз III, виступаючи перед американським Конгресом, згадав про Україну в контексті підтримки Заходом США на тлі теракту 11 вересня 2001 року. Видання Politico вважає, що таким чином британський монарх надіслав сигнал американському президенту Дональду Трампу.

Видання зазначає, що "британські монархи передають свої політичні послання в зашифрованій формі — і згадка про 11 вересня, що пролунала з вуст Чарльза, заслуговує на пояснення".

відео дня

"Одразу після подій 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5… ми разом відгукнулися на цей заклик, як це роблять наші народи вже понад століття, пліч-о-пліч", — сказав король.

У Politico вважають, що "це ретельно продумана відповідь Трампу та його союзникам у Конгресі, яка свідчить про те, що, попри неодноразові заяви президента в останні тижні, НАТО дійсно надало допомогу Америці в час потреби".

Видання зазначає, що Чарльз має намір відвідати меморіальний комплекс 11 вересня в Нью-Йорку, "тому теракти, що сталися там майже 25 років тому, для нього надзвичайно актуальні".

Король пов'язав той визначальний момент 2001 року з необхідністю зберігати єдність Заходу у підтримці України в умовах війни.

"Сьогодні та сама непохитна рішучість необхідна для захисту України та її найсміливішого народу — щоб забезпечити по-справжньому справедливий і тривалий мир", — заявив британський монарх.

"Ця частина промови є прямим закликом до Трампа та республіканців у Конгресі зберегти підтримку (України – ред.) у протидії російському вторгненню", – пише Politico.

Виступ короля пролунав на тлі змін у політиці США щодо подальшої підтримки Києва, зокрема після скорочення військової допомоги Україні з боку адміністрації Дональда Трампа.

Варто зазначити, що згадка короля про Україну викликала оплески в залі Конгресу.

Візит Чарльза III до США

Візит короля Чарльза III до США став першим державним візитом британського монарха з 2007 року, коли країну відвідувала Єлизавета II.

Чотириденна програма поїздки передбачає відвідування Вашингтона, Нью-Йорка та штату Вірджинія.

Центральною подією став виступ короля в Конгресі – Чарльз III став лише другим британським монархом, який звертався до американських законодавців після виступу Єлизавети II у 1991 році.

Єлизавета II у Конгресі США
Єлизавета II у Конгресі США / Фото: x.com/RoyalFamily

Що Трамп сказав королю Великої Британії про Путіна

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп обговорив з британським королем Чарльзом III ситуацію з війною в Україні та плани російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє The Sun з посиланням на експерта з читання по губах Ніколу Хіклінг.

За її словами, під час офіційної зустрічі в Білому домі Трамп розповів про свої розмови з Путіним.

"Я розмовляю з Путіним... він хоче війни. У мене таке відчуття... якщо він зробить те, що сказав, він знищить населення", — сказав Трамп, раз у раз перебиваючи британського короля, який пропонував обговорити цю тему пізніше.

Король Чарльз
Король Чарльз / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, наприкінці квітня молодший син короля Великої Британії принц Гаррі відвідав Київ і виступив на Київському форумі з безпеки.

Під час виступу герцог Сассекський заявив, що настав час припинити війну.

"Президенте Путін, жодна країна не виграє від постійних людських жертв, які ми спостерігаємо. Зараз ще є час, щоб зупинити цю війну, запобігти подальшим стражданням як українців, так і росіян, і обрати інший курс", – підкреслив принц Гаррі.

Принц Гаррі також сказав, що США повинні "показати, що вони можуть виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання — не з благодійності, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності".

Трамп прокоментував візит принца Гаррі до столиці України. За його словами, герцог Сассекський "не висловлював думку Великої Британії", коли закликав США проявити "лідерство" у питанні України.

Україна бере на себе роль США: думка експерта

Україна змінила характер сухопутної війни та фактично загнала Росію у стратегічний глухий кут. Водночас Київ перетворився на важливого учасника західної системи безпеки та розширив своє значення за межами поточного конфлікту. Про це пише Девід Френч — оглядач, який пише про право, культуру, релігію та збройні конфлікти — у колонці The New York Times.

За оцінками автора, Володимир Зеленський демонструє нову модель міжнародної суб'єктності України: країна показує, що навіть без колишнього домінування США "вільний світ" може зберігати стійкість. При цьому посилення самостійної ролі Києва може з часом змінити баланс усередині західних союзів.

Україну все рідше розглядають як слабку сторону конфлікту: вона поступово набуває ознак самостійного військового та політичного гравця. Навіть в умовах війни вона не лише отримує допомогу, а й починає ділитися досвідом та розвивати оборонні угоди з низкою країн, включаючи США та держави Близького Сходу.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США новини Великобританії Дональд Трамп війна Росії та України Чарльз III
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Парад до 9 травня в Росії пройде без військової техніки - яка причина

Парад до 9 травня в Росії пройде без військової техніки - яка причина

11:09Світ
Весняне тепло нарешті прорветься в Україну: названо дату різкого стрибка температури

Весняне тепло нарешті прорветься в Україну: названо дату різкого стрибка температури

10:58Синоптик
Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати

Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати

10:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисою

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисою

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

Останні новини

11:09

Парад до 9 травня в Росії пройде без військової техніки - яка причина

11:04

Не може встати: Доліна злягла і страждає від сильного болю

10:58

Весняне тепло нарешті прорветься в Україну: названо дату різкого стрибка температури

10:53

Влітку сад потопатиме у квітах: які цибулинні рослини посадити в травніВідео

10:28

Удари ЗСУ по Криму спричилини кризу в армії РФ на важливому напрямку фронту

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
10:17

Путін порушив мовчання: серія українських ударів по Туапсе змусила його відреагувати

09:35

До кінця травня удача на боці обраних: 4 знаки зодіаку привернуть достаток

09:19

Гучний ранок в РФ: дрони атакували Орськ та Перм, спалахнули масштабні пожежіВідео

08:49

Може змінити хід війни: Волкер назвав головний козир України

Реклама
08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

08:23

Росіяни вдарили по житлових будинках на Сумщині: є загибла та постраждаліФото

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:53

Чарльз III надіслав Трампу прихований сигнал щодо майбутнього України - Politico

07:01

"Мерц цього не розуміє": Фесенко - про серйозну проблему для УкраїниПогляд

06:58

Росія атакувала Харків дронами, є влучання та пожежі: що відомо

05:56

Що робити, якщо розсада томатів сильно витягнулася: простий трюк збереже врожай

05:16

Як дізнатися, що холодильник працює неправильно: простий тест без інструментівВідео

05:11

Так жили мільйони: навіщо в СРСР ванну ставили просто посеред кухні

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чашки кави на столі за 8 с

03:38

Чому кіт розкидає наповнювач по квартирі: причини, про які ніхто не здогадуєтьсяВідео

Реклама
03:10

Вчені вразили точним терміном загибелі Всесвіту: коли чекати на кінець світу

02:46

Як пофарбувати стелю без бризок: хитрість, яка позбавить від бруду та патьоків

01:55

Різкий удар холоду: Київ та область охопить небезпечне похолодання

00:18

Посол США в Україні планує залишити посаду: як це пов’язано з Трампом

00:07

Генерал розкрив критичну прогалину в обороні РФ: у чому слабкість Москви

28 квітня, вівторок
23:26

Маскує наліт та розводи: яку плитку обрати для ванної, щоб прибирати рідшеВідео

23:25

В Україні можуть запровадити новий податок: названо головну вимогу МВФ

23:06

Путін поскаржився на удари по Туапсе і "накинувся" на Україну із звинуваченнями

22:45

Краса, що вбиває: які популярні рослини небезпечно вирощувати вдома та в саду

22:39

Унітаз засяє без щітки: хитрий спосіб видалити наліт без зусильВідео

21:50

Коли висаджувати розсаду в 2026 році: головна помилка, що знищить весь врожай

21:43

Буданов активно інтегрується в політичне життя України, - експерт

21:38

Мадяр зробив заяву щодо зустрічі із Зеленським і висунув вимогу до України

21:23

Нова загроза для Києва і ще ряду міст: "Флеш" попередив про небезпеку

21:02

Люди, народжені в певні місяці, відрізняються високим інтелектом

20:58

Цвітіння полуниці: автор розкрив ключові процеси для кращого врожаюВідео

20:42

Чому в Україні так багато рибалок: неочевидна причина ще з часів СРСР

20:35

"Ми відкидаємо": Ізраїль різко відреагував на звинувачення України щодо краденого зерна

20:22

Український VR-фільм про війну став переможцем премії The Webby Awards-2026Відео

20:05

"Хрещениця" Путіна подякувала йому, що не сидить у в'язниці - гучна заява Собчак

Реклама
19:43

Заморозки посиляться: на Дніпропетровщину насувається холодна повітряна маса

19:42

Щоб полуниця не гнила: як правильно обробити та зберігати ягоди в холодильнику

19:36

Найдорожчі міста світу: що можна купити за мільйон доларів

19:28

Чи можуть скасувати санкції проти Росії: з’явився несподіваний прогнозВідео

19:10

Що стоїть за ударами по Криму та інформаційною паузою: Коваленко назвав причинуПогляд

19:03

Що додати в яму під час висаджування троянди: один інгредієнт вирішує всеВідео

18:55

ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК після майже 60 років членства

18:51

У сонячну погоду й під дощем: стильні образи на примхливу весну 2026 року

18:45

Хімія більше не потрібна: один продукт із холодильника врятує троянди від чорної цвіліВідео

18:44

У розвідці розкрили нові плани Кремля на війну проти України: документи Генштабу РФ

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти