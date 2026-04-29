Чарльз III надіслав Трампу прихований сигнал щодо майбутнього України - Politico

Британські монархи завжди передають свої політичні послання у зашифрованій формі.

Чарльз III закликав Захід зберегти єдність заради України

Головне:

Чарльз III пов'язав підтримку України з історією союзництва Заходу після терактів 11 вересня

Це стало завуальованим сигналом Трампу та республіканцям

Politico вважає, що це прямий заклик не скорочувати підтримку Києва

Король Великої Британії Чарльз III, виступаючи перед американським Конгресом, згадав про Україну в контексті підтримки Заходом США на тлі теракту 11 вересня 2001 року. Видання Politico вважає, що таким чином британський монарх надіслав сигнал американському президенту Дональду Трампу.

Видання зазначає, що "британські монархи передають свої політичні послання в зашифрованій формі — і згадка про 11 вересня, що пролунала з вуст Чарльза, заслуговує на пояснення".

"Одразу після подій 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5… ми разом відгукнулися на цей заклик, як це роблять наші народи вже понад століття, пліч-о-пліч", — сказав король.

У Politico вважають, що "це ретельно продумана відповідь Трампу та його союзникам у Конгресі, яка свідчить про те, що, попри неодноразові заяви президента в останні тижні, НАТО дійсно надало допомогу Америці в час потреби".

Видання зазначає, що Чарльз має намір відвідати меморіальний комплекс 11 вересня в Нью-Йорку, "тому теракти, що сталися там майже 25 років тому, для нього надзвичайно актуальні".

Король пов'язав той визначальний момент 2001 року з необхідністю зберігати єдність Заходу у підтримці України в умовах війни.

"Сьогодні та сама непохитна рішучість необхідна для захисту України та її найсміливішого народу — щоб забезпечити по-справжньому справедливий і тривалий мир", — заявив британський монарх.

"Ця частина промови є прямим закликом до Трампа та республіканців у Конгресі зберегти підтримку (України – ред.) у протидії російському вторгненню", – пише Politico.

Виступ короля пролунав на тлі змін у політиці США щодо подальшої підтримки Києва, зокрема після скорочення військової допомоги Україні з боку адміністрації Дональда Трампа.

Варто зазначити, що згадка короля про Україну викликала оплески в залі Конгресу.

Візит Чарльза III до США

Візит короля Чарльза III до США став першим державним візитом британського монарха з 2007 року, коли країну відвідувала Єлизавета II.

Чотириденна програма поїздки передбачає відвідування Вашингтона, Нью-Йорка та штату Вірджинія.

Центральною подією став виступ короля в Конгресі – Чарльз III став лише другим британським монархом, який звертався до американських законодавців після виступу Єлизавети II у 1991 році.

Що Трамп сказав королю Великої Британії про Путіна

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп обговорив з британським королем Чарльзом III ситуацію з війною в Україні та плани російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє The Sun з посиланням на експерта з читання по губах Ніколу Хіклінг.

За її словами, під час офіційної зустрічі в Білому домі Трамп розповів про свої розмови з Путіним.

"Я розмовляю з Путіним... він хоче війни. У мене таке відчуття... якщо він зробить те, що сказав, він знищить населення", — сказав Трамп, раз у раз перебиваючи британського короля, який пропонував обговорити цю тему пізніше.

Нагадаємо, наприкінці квітня молодший син короля Великої Британії принц Гаррі відвідав Київ і виступив на Київському форумі з безпеки.

Під час виступу герцог Сассекський заявив, що настав час припинити війну.

"Президенте Путін, жодна країна не виграє від постійних людських жертв, які ми спостерігаємо. Зараз ще є час, щоб зупинити цю війну, запобігти подальшим стражданням як українців, так і росіян, і обрати інший курс", – підкреслив принц Гаррі.

Принц Гаррі також сказав, що США повинні "показати, що вони можуть виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання — не з благодійності, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності".

Трамп прокоментував візит принца Гаррі до столиці України. За його словами, герцог Сассекський "не висловлював думку Великої Британії", коли закликав США проявити "лідерство" у питанні України.

Україна бере на себе роль США: думка експерта

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

