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"Як прокажений": понівеченого пластикою Кіркорова знищують у РФ

Христина Трохимчук
13 червня 2026, 17:34
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Відомий ведучий публічно висловився щодо пристрасті прихильника Путіна до пластичної хірургії.
Філіп Кіркоров після пластичної операції
Філіп Кіркоров після пластичної операції / колаж: Главред, фото: StarHit, instagram.com, Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

  • Отар Кушанашвілі оцінив нове обличчя Кіркорова
  • Що він сказав про пластику співака

Після невдалої пластичної операції російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує вторгнення РФ в Україну, став справжнім посміховиськом на батьківщині. Про новий ніс артиста в російських ЗМІ різко висловився російський телеведучий Отар Кушанашвілі.

За словами ведучого, на схилі років Кіркоров занадто захопився модифікаціями свого тіла, що набуло хворобливого характеру.

відео дня
Філіп Кіркоров — новий ніс
Філіп Кіркоров - новий ніс / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Нагадаю, господареві підтягнутого носика вже майже 60. Людина, яку люблять мільйони, і поводиться як прокажений, як хворий, як заражений чумою, переробляє ніс у 60 років за крок до перетину порогу вічності", — висловився Отар.

Невдала пластична операція Філіпа зробила артиста об'єктом насмішок не тільки в мережі, але й у шоу-бізнесі. Про новий ніс Кіркорова пожартував навіть Ніколай Басков, а шлейф скандалів не допомагає путіністу захиститися від принижень.

Як зараз виглядає Філіп Кіркоров
Як зараз виглядає Філіп Кіркоров / скрін з відео

"Пам'ятаєте, спочатку водолазка, я не в ті двері увійшов, потім набрався сміливості, десь побував, з кимось побував і каже: "Та мене народ не дасть в образу, мене не скасувати". Над ним пожартував уже мій друг Микола Басков. Якщо Микола Басков уже відкрив цей шлюз, то можна і я приєднаюся?", — посміявся Кушанашвілі.

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Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, у тому числі й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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