"Як прокажений": понівеченого пластикою Кіркорова знищують у РФ

Ви дізнаєтеся:
- Отар Кушанашвілі оцінив нове обличчя Кіркорова
- Що він сказав про пластику співака
Після невдалої пластичної операції російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує вторгнення РФ в Україну, став справжнім посміховиськом на батьківщині. Про новий ніс артиста в російських ЗМІ різко висловився російський телеведучий Отар Кушанашвілі.
За словами ведучого, на схилі років Кіркоров занадто захопився модифікаціями свого тіла, що набуло хворобливого характеру.
"Нагадаю, господареві підтягнутого носика вже майже 60. Людина, яку люблять мільйони, і поводиться як прокажений, як хворий, як заражений чумою, переробляє ніс у 60 років за крок до перетину порогу вічності", — висловився Отар.
Невдала пластична операція Філіпа зробила артиста об'єктом насмішок не тільки в мережі, але й у шоу-бізнесі. Про новий ніс Кіркорова пожартував навіть Ніколай Басков, а шлейф скандалів не допомагає путіністу захиститися від принижень.
"Пам'ятаєте, спочатку водолазка, я не в ті двері увійшов, потім набрався сміливості, десь побував, з кимось побував і каже: "Та мене народ не дасть в образу, мене не скасувати". Над ним пожартував уже мій друг Микола Басков. Якщо Микола Басков уже відкрив цей шлюз, то можна і я приєднаюся?", — посміявся Кушанашвілі.
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Про персону: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, у тому числі й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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