США та Іран підпишуть мирну угоду: Трамп заявив про відкриття Ормузької протоки

Трамп заявив, що відразу після підписання мирної угоди Ормузька протока буде відкрита для всіх.

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Трамп анонсував підписання угоди з Іраном і відкриття Ормузької протоки / Колаж: Главред, фото: Білий дім, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Трампа:

14 червня США підпишуть угоду про припинення війни

Відразу після цього Ормузьку протоку відкриють для всіх

Нова угода передбачає повну відмову Тегерана від розробки та закупівлі ядерної зброї

Трамп анонсував підписання угоди з Іраном і відкриття Ормузької протоки вже завтра, 14 червня. Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Truth Social.

"Угоду планується підписати завтра, і одразу після цього Ормузька протока відкриється для всіх", - йдеться в повідомленні.

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Трамп анонсував підписання угоди з Іраном/ Колаж: Главред, фото: скриншот

За його словами, документ стане повною протилежністю ядерній угоді часів Барака Обами та має повністю унеможливити створення Іраном ядерної зброї.

Американський лідер також заявив, що після підписання угоди США отримають доступ до збережених матеріалів та об’єктів іранської ядерної програми, які, за його словами, були уражені внаслідок ударів стратегічних бомбардувальників B-2.

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Іраном та всім Близьким Сходом далеко в майбутнє. Сподіваємося, цей процес пройде швидко, легко та безперешкодно. Якщо ні, у нас є крайній варіант, який, сподіваємося, ніколи більше не доведеться використовувати", - додав Трамп.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран виступив з ініціативою відкрити Ормузьку протоку і припинити бойові дії, запропонувавши перенести ядерні переговори на пізніший термін. Про це повідомляв Axios з посиланням на американського чиновника та поінформовані джерела.

Водночас президент США Дональд Трамп залишився незадоволений цією пропозицією. За інформацією The New York Times, він дав зрозуміти своїм радникам, що план, запропонований Тегераном, не відповідає його очікуванням.

Крім того, Сполучені Штати стикаються з серйозним виснаженням запасів озброєння через війну з Іраном, яка триває з кінця лютого і вже істотно скоротила стратегічні резерви. Зокрема, було використано понад 1100 крилатих ракет великої дальності, які спочатку призначалися для потенційного протистояння з Китаєм.

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Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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