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Подкопаєва наважилася показати маленьку доньку-копію: як вона змінилася

Христина Трохимчук
13 червня 2026, 16:54
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Відома спортсменка проводить час із 6-річною Евеліною.
Лілія Подкопаєва показала свою молодшу доньку
Лілія Подкопаєва показала свою молодшу доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

Ви дізнаєтеся:

  • Лілія Подкопаєва опублікувала знімок із донькою
  • Як вона виглядає зараз

Знаменита українська спортсменка Лілія Подкопаєва вперше за довгий час опублікувала знімок зі своєю 6-річною донькою. Зіркова мама поділилася в Instagram, як проходять її будні.

У Stories олімпійська чемпіонка виклала добірку фотографій зі свого життя, наповненого естетикою літа. Спортсменка подорожує і насолоджується часом у колі сім'ї.

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"Я тут і зараз", — підписала Подкопаєва, процитувавши пісню Наталі Руснак.

Лілія Подкопаєва з донькою
Лілія Подкопаєва з донькою / фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

Особливу увагу шанувальників привернула мила фотографія Лілії з донькою Евеліною. Спортсменка нечасто ділиться контентом з нею, хоча багато коментаторів впевнені, що дівчинка росте копією зіркової мами. Вони разом сфотографувалися на тлі мальовничої скелі, а Подкопаєва ніжно обійняла доньку.

Лілія Подкопаєва — діти

Українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва виховує трьох дітей, разом з якими проживає у США. Її старший син Вадим народився в листопаді 2005 року, а влітку 2006 року спортсменка разом зі своїм першим чоловіком Тимофієм Нагорним усиновила хлопчика з дитячого будинку. У тому ж 2006 році у пари народилася біологічна дочка Кароліна, хрещеною мамою якої стала співачка Ані Лорак. Третю дитину, молодшу дочку Евеліну, Лілія Подкопаєва народила у вересні 2019 року в шлюбі зі своїм нинішнім чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубінським.

Лілія Подкопаєва
Лілія Подкопаєва / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Санта Димопулос вперше за рік побачилася зі своїм сином, який вирішив залишитися жити в Україні разом із батьком, шоуменом Андрієм Джеджулою. Стало відомо, що заради цієї довгоочікуваної зустрічі артистка вирушила в подорож до Італії.

Також дружина продюсера Олександра Цекало Дарина Ервін налякала шанувальників, з'явившись у лікарні в інвалідному візку. Під час візиту до лікаря дівчині довелося пересуватися на візку, після чого вона дуже емоційно висловилася в соцмережах про свій стан.

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Про особу: Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва — українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

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