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Король Великобританії осоромився: нова витівка Чарльза зганьбила всю сім'ю

14 жовтня 2022, 20:51

Незручний момент з Чарльзом потрапив в об'єктиви репортерів The Guardian.

Чарльз III
Чарльз III / скріншот The Guardian

Новий король Великобританії Чарльз III знову осоромився на офіційному прийомі. Він під час зустрічі з прем'єр-міністром Ліз Трас безглуздо пожартував і нарвався на критику.

Монарх зробив досить зухвалий вчинок на зустрічі з політиком. Державний діяч була до цього не готова. Повідомляється, що під час аудієнції з наступницею Бориса Джонсона король відважив їй дзвінкий "ляпас".

Як тільки він побачив, що Ліз Трас наближається до нього, він вимовив одну колючу фразу. Ліз Трас на секунду навіть змінилася в обличчі.

Цей незручний момент потрапив в об'єктиви репортерів The Guardian.

"Знову тут? О Боже", - сказав спадкоємець Єлизавети II Чарльз.

У мережі розкритикували за такі витівки Чарльза і відзначили, що йому ще варто повчитися поводитися на офіційних заходах.

Витівки Чарльза III

Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали мисьмове приладдя.

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