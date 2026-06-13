Циклон Sabina принесе в Україну грози та град: де погода сильно погіршиться

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Україні 14 червня
- У яких регіонах очікуються дощи та грози
- Чи очікувати покращення погоди
У неділю, 14 червня, Україну накриє циклон Sabina з Балтики, який принесе дощі та грози в окремі регіони. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 14 червня
За прогнозом синоптикині, дощі пройдуть у західних та північних областях, охоплять більшість центральних регіонів, а ввечері поширяться на Одещину та Миколаївщину. Місцями прогнозуються грози та можливий град.
Водночас у східних областях, на Дніпропетровщині, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму 14 червня переважатиме суха погода.
Температура буде комфортна та стримана, зазначає синоптикиня. У західних областях повітря прогріється до +17…+22 градусів, у північних та центральних регіонах очікується +19…+24 градуси, а на півдні країни - від +23 до +26 градусів.
Погода в Києві
"У Києві в неділю буде дощ, можлива гроза. Температура повітря вдень близько +20 градусів. Не забудьте парасолі, якийсь дощовик, та й не закидайте їх далеко, бо наступний тиждень обіцяє знову дощі", - наголошує Діденко.
Коли в Україні очікується потепління - прогноз
Синоптик Ігор Кібальчич раніше говорив, що з 18 по 20 червня в Україну почне повертатись потепління.
За його прогнозом, температура повітря почне підвищуватись у південних та південно-західних областях, однак ночі ще будуть прохолодними.
"Температура повітря вночі буде на рівні 12-17 градусів тепла, а вдень - 23-31 градус тепла", - додав він.
Погода в Україні - останні новини
Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.
Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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