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Росія посилила ракети Х-101: українців попередили про серйозну загрозу

Марія Николишин
13 червня 2026, 15:50
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Полковник наголосив, що ракета Х-101 пройшла серйозну модернізацію.
Росія посилила ракети Х-101: українців попередили про серйозну загрозу
Росія модернізувала ракети / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви полковника:

  • РФ виробляє до 50 ракет Х-101 щомісяця
  • Нові ракети майже одразу запускають по Україні
  • Х-101 отримала потужнішу бойову частину та захист

Країна-агресор Росія щомісяця випускає з конвеєра десятки крилатих ракет Х-101, і вони майже одразу атакують Україну. Про це розповів головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння полковник Олександр Заруба, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, Росія виробляє від 40 до 50 крилатих ракет Х-101 на місяць і майже одразу їх використовує. Аналіз останніх ударів показав, що в атаках задіяні ракети, виготовлені лише кілька тижнів тому.

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Що змінилося в ракетах Х-101

Він наголосив, що Х-101 - не нова зброя, але вона пройшла серйозну модернізацію. Зокрема, росіяни суттєво вдосконалили ракету, щоб ускладнити її виявлення та знищення. Наприклад:

  • оновлено покриття корпусу, яке поглинає радіохвилі - через це ракету помічають пізніше і збити її важче;
  • бортова система захисту вмикається автоматично, коли ракета потрапляє в зону роботи радарів ППО;
  • ракета відстрілює хибні теплові цілі та дипольні відбивачі, щоб "обдурити" засоби знищення;
  • дубльована система наведення - на випадок, якщо одну вдасться заглушити засобами радіоелектронної боротьби.

"Вага бойових частин збільшилася з 450 кг до близько 800 кг. Друга бойова частина може бути скинута або підірвана на висоті 100-200 метрів від цілі. Виробництво оцінюється в 40-50 одиниць на місяць. Відтак, зважаючи на останні удари, можна сказати, що практично атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому", - підкреслив Заруба.

Полковник додав, що досягти цього вдалося за рахунок зменшення об'єму паливного бака - звільнене місце росіяни використали для нарощування бойового заряду.

Крім того, зафіксований перехід від цивільних чипів до спеціалізованої мікроелектроніки, яку РФ закуповує через азійські країни.

Росія посилила ракети Х-101: українців попередили про серйозну загрозу
Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

РФ масовано атакує Україну через безвихідь

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив, що останнім часом країна-агресорка Росія почала завдавати більш масованих атак по Києву та усій Україні.

За його словами, Росія дуже активно намагається відновити паритет і знову здобути перевагу, зокрема у сфері безпілотних систем.

"Удари РФ стали більш масованими і розтягнутими у часі знов-таки від безвиході. Погляньте на склад удару: на Київ летіло все, що тільки можна, це називається я його зліпила з того, що було", - підкреслив він.

Росія посилила ракети Х-101: українців попередили про серйозну загрозу
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня ворог атакував "Шахедами" місто Миколаїв. Внаслідок атаки є троє постраждалих. Пошкоджено приватний будинок.

12 червня російські дрони завдали удару по об'єкту інфраструктури в Бориспільському районі Київської області. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 тисячі квадратних метрів.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги упродовж наступних днів.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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