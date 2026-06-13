Росія посилила ракети Х-101: українців попередили про серйозну загрозу

Головне із заяви полковника:
- РФ виробляє до 50 ракет Х-101 щомісяця
- Нові ракети майже одразу запускають по Україні
- Х-101 отримала потужнішу бойову частину та захист
Країна-агресор Росія щомісяця випускає з конвеєра десятки крилатих ракет Х-101, і вони майже одразу атакують Україну. Про це розповів головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння полковник Олександр Заруба, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, Росія виробляє від 40 до 50 крилатих ракет Х-101 на місяць і майже одразу їх використовує. Аналіз останніх ударів показав, що в атаках задіяні ракети, виготовлені лише кілька тижнів тому.
Що змінилося в ракетах Х-101
Він наголосив, що Х-101 - не нова зброя, але вона пройшла серйозну модернізацію. Зокрема, росіяни суттєво вдосконалили ракету, щоб ускладнити її виявлення та знищення. Наприклад:
- оновлено покриття корпусу, яке поглинає радіохвилі - через це ракету помічають пізніше і збити її важче;
- бортова система захисту вмикається автоматично, коли ракета потрапляє в зону роботи радарів ППО;
- ракета відстрілює хибні теплові цілі та дипольні відбивачі, щоб "обдурити" засоби знищення;
- дубльована система наведення - на випадок, якщо одну вдасться заглушити засобами радіоелектронної боротьби.
"Вага бойових частин збільшилася з 450 кг до близько 800 кг. Друга бойова частина може бути скинута або підірвана на висоті 100-200 метрів від цілі. Виробництво оцінюється в 40-50 одиниць на місяць. Відтак, зважаючи на останні удари, можна сказати, що практично атакують ракети, які вироблені кілька тижнів тому", - підкреслив Заруба.
Полковник додав, що досягти цього вдалося за рахунок зменшення об'єму паливного бака - звільнене місце росіяни використали для нарощування бойового заряду.
Крім того, зафіксований перехід від цивільних чипів до спеціалізованої мікроелектроніки, яку РФ закуповує через азійські країни.
РФ масовано атакує Україну через безвихідь
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив, що останнім часом країна-агресорка Росія почала завдавати більш масованих атак по Києву та усій Україні.
За його словами, Росія дуже активно намагається відновити паритет і знову здобути перевагу, зокрема у сфері безпілотних систем.
"Удари РФ стали більш масованими і розтягнутими у часі знов-таки від безвиході. Погляньте на склад удару: на Київ летіло все, що тільки можна, це називається я його зліпила з того, що було", - підкреслив він.
Удари РФ - останні новини України
Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня ворог атакував "Шахедами" місто Миколаїв. Внаслідок атаки є троє постраждалих. Пошкоджено приватний будинок.
12 червня російські дрони завдали удару по об'єкту інфраструктури в Бориспільському районі Київської області. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 тисячі квадратних метрів.
Водночас президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на повітряні тривоги упродовж наступних днів.
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Про персону: Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.
З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.
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