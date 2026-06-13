Росія будує військові бази прямо біля кордонів: Зеленський попередив про загрозу

Загрози безпеці з боку Росії мають довгостроковий характер, попередив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський попередив про загрозу з боку РФ / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Головне із заяв Зеленського:

Російські бази будуються поблизу Європи

Виклики безпеці з боку РФ мають довгостроковий характер

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна є важливою складовою безпеки Європи, а без українських можливостей і досвіду європейським країнам може бути надзвичайно складно реагувати на довгострокові загрози з боку Росії.

"І з огляду на довгострокові наміри Росії – те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи навіть там, де за радянських часів військових баз не було, – це точно свідчить про те, що без України, без наших можливостей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно", – сказав Зеленський під час традиційного вечірнього звернення.

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За словами президента, виклики безпеці з боку Росії мають довгостроковий характер, оскільки РФ обрала "довгострокову антиєвропейську, антидемократичну стратегію" і будує під неї свою політику.

Водночас Зеленський заявив, що Москва намагається впливати на окремих політиків не заради миру, а для просування власних інтересів.

"Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй і загальні інтереси Європи", – зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський привітав Молдову з прогресом на шляху до членства в Європейському Союзі: "Україна і Молдова разом долають цей шлях до повноцінного вступу до Європейського Союзу".

Президент також подякував європейським лідерам, які підтримують Україну і приймають, за його словами, сильні та справедливі рішення. Окремо він висловив подяку президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Європейської ради Антоніу Коште за спільну роботу.

/ Главред

Названо можливу стратегію Росії щодо НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що Москва може прагнути перевірити міцність і єдність НАТО. За його оцінкою, одним із потенційних завдань може бути посилення розбіжностей між країнами-членами Альянсу та підрив загальної узгодженості їхніх дій.

Експерт вважає, що ослаблення внутрішньої згуртованості НАТО може вплинути на систему безпеки в Європі. У такому випадку окремим європейським державам довелося б більшою мірою розраховувати на власні можливості для захисту своїх інтересів і шукати додаткові механізми забезпечення безпеки, зокрема через розвиток відносин з іншими країнами, включаючи Росію.

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Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про персону: Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

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