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Важлива зустріч у Франції: подробиці переговорів за участю Зеленського та Трампа

Олексій Тесля
13 червня 2026, 20:23
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Дональд Трамп візьме участь у робочій зустрічі з лідерами G7 та президентом України Зеленським.
Зеленський, Трамп
Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися у Франції / Колаж: Главред, фото: Zelenskiy /​ Official

Головне:

  • Трамп і Зеленський візьмуть участь у робочій зустрічі країн G7
  • Поки що двосторонньої зустрічі між президентами не заплановано

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 червня, візьмуть участь у робочій зустрічі країн G7, яка відбудеться у Франції.

Про це повідомив італійський телеканал Sky Tg24 з посиланням на високопоставленого чиновника американської адміністрації.

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"Президент Трамп візьме участь у робочій зустрічі з лідерами G7 і президентом України Зеленським", - повідомив чиновник журналістам.

Подробиці саміту G7

Саміт пройде 15-17 червня в Евіані, уточнює Le Figaro з посиланням на AFP. Повідомляється, що сесії за участю запрошених лідерів, включаючи Зеленського, заплановані на вівторок.

"Дональд Трамп і Володимир Зеленський у вівторок візьмуть участь в одній і тій же робочій зустрічі в рамках саміту G7 у Франції, хоча на даний момент офіційної двосторонньої зустрічі між американським президентом і його українським колегою не заплановано, повідомив у суботу високопоставлений американський чиновник", — йдеться в публікації.

Важлива зустріч у Франції: подробиці переговорів за участю Зеленського та Трампа
/ Главред

Трамп про переговори: важлива заява

Президент США Дональд Трамп висловився з приводу пропозиції Володимира Зеленського провести зустріч з Володимиром Путіним. Коментуючи цю ініціативу в Білому домі, американський лідер зазначив, що вважає прямий діалог між керівниками України та Росії позитивним кроком.

За словами Трампа, сама ідея особистої зустрічі двох лідерів заслуговує на увагу і може зіграти важливу роль у пошуку шляхів врегулювання конфлікту.

Переговори про мир - новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про джерело: Le Figaro

Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом з Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde.

Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

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