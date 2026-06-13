Підірвано важливий нафтотранспортний об'єкт та пункти управління армії РФ – Генштаб

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території нафтового підприємства РФ.

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Завдано нових ударів по цілях РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Нанесено удар по цеху підготовки та перекачування нафти в районі Котово

Атаковано пункти управління противника у двох областях

В ніч на 13 червня підрозділи Сил оборони України у Волгоградській області РФ завдали удару по цеху підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства", – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Як підкреслили в Генштабі, об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств та експортної інфраструктури РФ. Зокрема, він збирає та готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища (Волгоградська область) та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській областях та Республіці Калмикія.

/ Главред

Крім того, завдано ударів по пунктах управління противника в районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

Також завдано ударів по пунктах управління БПЛА в районах Хоромного Брянської області РФ, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки в Донецькій області та Новомиколаївки Херсонської області.

Серед іншого завдано ударів по районах зосередження особового складу противника в районах Соледара та Успенівки Донецької області, Голубівки Харківської області, Привільного Запорізької області, Колотилівки Бєлгородської області РФ, а також Нових Юрковичів та Чорноземного Городка Брянської області Росії.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможність російського агресора вести війну проти України", – наголосили в Генштабі.

/ Генштаб ЗСУ

Удари по цілях РФ: важливі деталі

У ніч на 9 червня Сили безпілотних систем ЗСУ провели серію атак по військових та інфраструктурних об'єктах противника на окупованих територіях.

За даними військових, ударні дрони вразили 36 цілей у глибокому тилу ворога. Під удар потрапили пункти управління, радіолокаційні комплекси, логістичні центри, а також об'єкти, пов'язані із забезпеченням паливом та енергопостачанням.

Удари вглиб РФ — новини за темою

Главред раніше писав, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" і вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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