Найбільший титановий завод у Східній Європі: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Криму

Головне:
- ЗСУ уразили найбільший у Східній Європі титановий завод в Армянську у Криму
- На підприємстві вирує пожежа, виробництво призупинено
- У місцевих пабліках повідомляють, що усього по заводу було 23 прильоти
У ніч на 13 червня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по заводу "Кримський Титан" в тимчасово окупованому Армянську в Криму.
Внаслідок атаки на підприємстві вирує пожежа, а виробництво було призупинено. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
"Найбільший у Східній Європі завод-гігант у нп Армянськ, що належить наразі "Русскому тітану" (віджатий, як і усе інше, за окупації Криму), здійснює виробництво діоксиду титану. Пихтить на ВПК агресора денно і нощно, отруюючи околиці смородом сірки. Виробляє базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Мадяра, об'єктивний контроль підтвердив влучання по території заводу. Після ударів на підприємстві вирує масштабна пожежа.
У місцевих пабліках повідомляють про серію з 23 вибухів, що спричинили значні пошкодження виробничих цехів. Персонал підприємства евакуювали. Наразі інформація щодо масштабів руйнувань та можливих наслідків уточнюється.
Операції СБС - останні новини
Главред раніше писав, що безпілотники СБС нанесли серію ударів по полігону "Восточний" у Новопетрівці Запорізької області, де російські військові готували особовий склад. Під удар потрапило місце дислокації одразу трьох підрозділів армії противника.
Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 9 червня обстріляли 36 цілей в оперативній глибині ворога, уразивши командні пункти, радіолокаційні станції, логістичні об'єкти, паливну та енергетичну інфраструктуру.
Крім того, оператори безпілотних літальних апаратів 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху російських військ до окупованого Криму.
Читайте також:
- Україна перемагає у війні: Bloomberg попередив про можливий відчайдушний крок Путіна
- Дрони атакували Татарстан і Самарську область: на НПЗ вогонь, цілі уражені
- Невдача на невдачі: Путін визнав провал армії РФ у війні, що за цим стоїть
Про персону: хто такий "Мадяр"
Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).
До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".
З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред