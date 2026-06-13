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Найбільший титановий завод у Східній Європі: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Криму

Інна Ковенько
13 червня 2026, 17:29
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Після ударів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а виробництво було призупинено.
Сили безпілотних систем ЗСУ уночі 13 червня завдали удару по заводу
Сили безпілотних систем ЗСУ вдарили по заводу "Кримський Титан" Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Головне:

  • ЗСУ уразили найбільший у Східній Європі титановий завод в Армянську у Криму
  • На підприємстві вирує пожежа, виробництво призупинено
  • У місцевих пабліках повідомляють, що усього по заводу було 23 прильоти

У ніч на 13 червня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по заводу "Кримський Титан" в тимчасово окупованому Армянську в Криму.

Внаслідок атаки на підприємстві вирує пожежа, а виробництво було призупинено. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

відео дня

"Найбільший у Східній Європі завод-гігант у нп Армянськ, що належить наразі "Русскому тітану" (віджатий, як і усе інше, за окупації Криму), здійснює виробництво діоксиду титану. Пихтить на ВПК агресора денно і нощно, отруюючи околиці смородом сірки. Виробляє базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мадяра, об'єктивний контроль підтвердив влучання по території заводу. Після ударів на підприємстві вирує масштабна пожежа.

У місцевих пабліках повідомляють про серію з 23 вибухів, що спричинили значні пошкодження виробничих цехів. Персонал підприємства евакуювали. Наразі інформація щодо масштабів руйнувань та можливих наслідків уточнюється.

Роберт Бровді
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Операції СБС - останні новини

Главред раніше писав, що безпілотники СБС нанесли серію ударів по полігону "Восточний" у Новопетрівці Запорізької області, де російські військові готували особовий склад. Під удар потрапило місце дислокації одразу трьох підрозділів армії противника.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 9 червня обстріляли 36 цілей в оперативній глибині ворога, уразивши командні пункти, радіолокаційні станції, логістичні об'єкти, паливну та енергетичну інфраструктуру.

Крім того, оператори безпілотних літальних апаратів 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху російських військ до окупованого Криму.

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Про персону: хто такий "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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