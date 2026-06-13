Щоб виглядати на мільйон: топ-5 аксесуарів на літо для стильних образів

Стилістка Інна Віхорова розповіла, які аксесуари допоможуть зробити літні образи більш стильними, завершеними та актуальними.

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Стильні аксесуари на літо 2026 / колаж: Главред, фото: скрін з відео; pinterest.com, asakarrie

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Літні аксесуари часто стають тією деталлю, яка додає образу характеру, завершеності та індивідуальності. У сезоні весна-літо 2026 дизайнери та стилісти роблять ставку на виразні акценти, які легко інтегрувати навіть у базові комплекти. Главред розповість про п'ять аксесуарів, які заслуговують на особливу увагу цього літа.

Обручі для волосся — головний тренд літа 2026

Стилістка та блогерка Інна Віхорова вважає, що аксесуари для волосся стали однією з найпомітніших тенденцій теплого сезону. Особливо актуальними залишаються обручі, які можуть бути як мінімалістичними, так і більш акцентними.

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"Обручі в образі – це завжди про якусь структуру, стриманість. Тобто, якщо ви хочете додати образу певної геометрії, структури, зібраності, чіткості – обирайте обручі", — зазначила Віхорова.

Експертка радить звертати увагу на нейтральні відтінки:

чорний;

білий;

бежевий;

сірий;

коричневий.

Такі моделі легко поєднуються з більшістю літніх образів і не перевантажують стилізацію.

Обруч для волосся / скрін з відео

Шовкові хустки для стильного образу

Ще один аксесуар, який продовжує утримувати популярність, — шовкова хустка. Вона здатна миттєво додати образу елегантності та зробити навіть простий комплект більш продуманим.

"Здавалося б, така маленька деталь, але як вона здатна класно витягнути і завершити ваш образ", — наголосила стилістка.

Шовкові хустки можна носити:

на голові;

на шиї;

як прикрасу для сумки;

у зачісці замість резинки.

Шовкова хустка в образі / скрін з відео

Французька шпилька — трендовий аксесуар для зачіски

Французька шпилька, або French Pin, стала справжнім відкриттям для прихильниць невимушених зачісок. Вона дозволяє за лічені секунди створити стильний пучок або зібрати волосся без зайвих зусиль.

"Використовуйте її для більш розслаблених зачісок. Головне правило – не прагнути ідеалу. Що природніше, то краще буде виглядати", — порадила Віхорова.

За словами стилістки, французька шпилька однаково доречно виглядає як у повсякденних образах, так і під час вечірніх виходів.

Французька шпилька / скрін з відео

Брошки повернулися в моду

Брошки стали одним із найяскравіших аксесуарних трендів сезону. Сьогодні їх носять не лише на жакетах чи пальтах, а й на сорочках, сукнях, сумках і навіть манжетах.

"Брошка сама по собі надає образам якоїсь такої свіжості, цікавинки, глибини, родзинки", — зазначила блогерка.

Стилістка радить не боятися експериментувати та використовувати брошки як акцентну деталь, яка привертатиме увагу до образу.

Брошка на светрі / фото: pinterest.com, tamri_coco

Зйомні комірці – як стилізувати

Завершує список найактуальніших аксесуарів літа зйомний комірець. Він дозволяє кардинально змінити настрій образу без оновлення гардероба.

"Зйомні комірці – це не просто тренд, в цьому сезоні це повноцінний стилістичний інструмент. Це та деталь, яка може додати вашому образу елегантності та структури буквально за секунду", — підкреслила Віхорова.

Такі комірці особливо добре працюють у:

мінімалістичних образах;

романтичному стилі;

стилі препі;

офісних комплектах.

Саме тому стилістка рекомендує мати щонайменше один або два варіанти у своєму гардеробі цього літа.

Стильні аксесуари на літо 2026 - підбірка стиліста:

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Про джерело: Inna Vikhorova Канал створено 2013 року. На зараз підписниками є майже 18 тисяч користувачів. Тут дівчина ділиться модними трендами, образами, особливостями стилю та різними підборами образу для різних типів фігур.

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