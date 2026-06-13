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Новий прогноз курсу долара: терміни та ймовірність різкого валютного стрибка

Олексій Тесля
13 червня 2026, 16:39
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Курс залежить від того, наскільки активно НБУ буде гасити підвищений попит на валюту, вважає Андрій Новак.
долар
Оприлюднено умови зростання курсу долара / колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Новака:

  • Ризики тенденції знецінення гривні залежать від політики НБУ
  • Психологічний рубіж – 45 гривень за долар вже подолано

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував ситуацію навколо підвищення курсу долара в Україні.

Як він підкреслив в інтерв'ю Главреду, ризики тенденції знецінення гривні залежатимуть від політики НБУ, а також від обсягів імпорту, які будуть потрібні Україні.

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"Наприклад, якщо відбудуться нові масові обстріли та масштабні руйнування енергетики або інфраструктури, доведеться терміново закуповувати додаткове обладнання за кордоном", – каже експерт.

При цьому він також попередив про те, що це збільшить попит на валюту, що в кінцевому підсумку може створити додатковий тиск на гривну і викличе її подальшу девальвацію.

"А далі все буде залежати від того, наскільки активно НБУ гаситиме підвищений попит на валюту. Тому лінійно прогнозувати курс неможливо", – зазначив економіст.

Він додав, що на сьогодні черговий психологічний рубіж – 45 гривень за долар – вже подолано.

"Досвід попереднього перетину курсових психологічних бар'єрів свідчить про те, що, якщо відкат і відбувається, то він значно менший, ніж був до цього. Принаймні, поки триває війна, така тенденція збережеться", – додав Новак.

Курс долара
/ Інфографіка: Главред

Що буде з курсом: прогноз фінансових експертів

Аналітики інвесткомпанії ICU вважають, що нещодавнє зміцнення гривні не стало несподіванкою і пояснюється послідовною політикою Національного банку України, який стабілізував ринок за рахунок валютних інтервенцій.

Водночас експерти прогнозують, що надалі НБУ може знизити інтенсивність своїх втручань, що призведе до більш помітних коливань курсу та поступового переходу до контрольованого ослаблення гривні.

Курс долара - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США та Євросоюзом накладає суттєві фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко — які купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортуємої іноземної валюти.

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Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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