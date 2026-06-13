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Мадяр заявив про "історичну угоду" з Україною щодо Закарпаття - що відомо

Юрій Берендій
13 червня 2026, 16:41оновлено 13 червня, 18:15
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Угорщина заявила про угоду з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті, виконання яких стане однією з умов інтеграції Києва до Євросоюзу.
Мадяр заявив про 'історичну угоду' з Україною щодо Закарпаття - що відомо
Мадяр заявив про "історичну угоду" з Україною - про що йдеться / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, apostrophe.ua

Про що сказав Петер Мадяр:

  • Угорщина й Україна узгодили права меншини на Закарпатті
  • Виконання умов контролюватимуть офіційні інституції ЄС
  • Будапешт підтримав відкриття першого переговорного кластера для вступу України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про досягнення домовленостей з Україною щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Про це він заявив у відеозверненні у Facebook.

За його словами, угода, яку раніше погодили на експертному рівні, отримала політичне схвалення, а її виконання контролюватимуть інституції Європейського Союзу.

відео дня

Глава угорського уряду наголосив, що домовленості стосуються мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорців, які проживають у Закарпатті.

"Мої співвітчизники, сьогодні ми зробили ще один великий крок у напрямку гарантування прав угорців Карпатського регіону в галузі мовного використання, освіти, культури та політики", - заявив Мадяр.

За його словами, Україна включила положення двосторонньої угорсько-української угоди до плану дій щодо національних меншин, який був підготовлений у межах процесу вступу до ЄС. Це означає, що виконання взятих Києвом зобов'язань стане частиною вимог Європейського Союзу, а за їх дотриманням стежитимуть Європейська комісія та Європейська рада.

Європейська комісія
Європейська комісія / Інфографіка: Главред

Мадяр також зазначив, що подальше просування України на шляху до членства в ЄС залежатиме від виконання цих домовленостей.

"Якщо Україна не виконає свої зобов’язання щодо прав угорської меншини у встановлений термін, то не зможе рухатися далі у процесі вступу. Оскільки український уряд офіційно зобов’язався виконувати історичну угоду, а ці зобов’язання також увійшли до офіційного документа ЄС, Угорщина змогла сприяти тому, щоб у понеділок, 15 червня, відбулося відкриття першого кластера переговорів про вступ між Європейським Союзом та Україною", - наголосив прем'єр-міністр.

За словами Мадяра, цей етап є лише початком тривалого процесу, навівши як приклад Чорногорію, яка веде переговори про вступ з 2012 року, але досі не стала членом блоку.

Дивіться відео заяви Петера Мадяра:

Мадяр заявив про 'історичну угоду' з Україною щодо Закарпаття - що відомо
/ Скріншот

Окремо угорський прем'єр подякував учасникам переговорів за конструктивну роботу та висловив сподівання на покращення двосторонніх відносин між країнами.

"Я впевнений, що цей результат, досягнутий за останні кілька тижнів, суттєво сприятиме двостороннім відносинам, заснованим на взаємній повазі та взаєморозумінні", - сказав Мадяр.

За його оцінкою, досягнуті домовленості дозволять угорцям Закарпаття повернути раніше втрачені права та розширять їхні можливості в освіті, державному управлінні та культурній сфері.

Петер Мадяр
Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

Якою буде політика Петера Мадяра щодо Росії - коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка

Як писав Главред, Власюк зазначив, що між політичним курсом Віктора Орбана та підходом нового уряду Петера Мадяра існують суттєві відмінності. За його словами, нова угорська влада демонструє значно більш проєвропейську позицію, водночас продовжуючи захищати національні інтереси своєї держави.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики також висловив переконання, що жоден прагматичний і відповідальний європейський політик не буде відкрито просувати інтереси Росії в межах Європейського Союзу.

Політика Петера Мадяра - останні новини за темою

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр неодноразово виступав проти прискореного вступу України до ЄС, аргументуючи це тим, що прийняття країни, яка знаходиться у стані війни, є абсурдним. Водночас він визнав, що Україна є жертвою війни та наголошує на необхідності врегулювання спірних питань, зокрема тих, що стосуються угорської меншини в Закарпатті. Мадяр також зазначив плани вести переговори з Росією та США, залишаючись при цьому критичним до російської держави.

Також раніше повідомлялося, що Мадяр назвав головну умову розблокування кредиту ЄС на 90 мільярдів для України. У Єврокомісії зазначили, що наразі тривають переговори з новим угорським урядом, а позиція ЄС щодо кредиту залишається незмінною.

Як раніше повідомляв Главред, Петер Мадяр ініціював зустріч з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення скасування обмежень прав угорців у Закарпатті. Він наголосив на необхідності повернення мовних, культурних та освітніх прав, а також зазначив, що умови, запропоновані українським урядом, є недостатніми. Мадяр переконаний, що вирішення цих питань відкриє нову сторінку у двосторонніх відносинах між Україною та Угорщиною.

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Про персону: Владислав Власюк

Владислав Власюк — український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права.

У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі.

У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером.

У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві.

З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції.

Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту.

У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року.

У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України.

З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

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