"Біолабораторії в Україні": Київ дав різку відповідь на заяви зі США

Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов’язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї.

https://glavred.net/ukraine/biolaboratorii-v-ukraine-kiev-zhestko-otvetil-na-zayavleniya-iz-ssha-10772708.html Посилання скопійоване

В Україні відреагували на гучну заяву зі США / колаж Главред, фото УНІАН та Офіс президента

Головне:

Тему "лабораторій" Росія використовувала у своїй пропаганді

Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання

Міністерство закордонних справ України відреагувало на чергову хвилю маніпуляцій щодо окремих програм співпраці у сфері біологічної безпеки та громадського здоров'я в Україні.

"Вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення та наголошуємо, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсичної зброї (КБТЗ). Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї", - підкреслили в МЗС.

відео дня

Міністерство зазначило, що співпраця між Україною та США у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років була спрямована виключно на зміцнення потенціалу системи охорони здоров’я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту. Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам і практикам охорони здоров'я та не пов'язана з будь-якими військовими цілями.

"Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров'я, ветеринарної медицини або інших наукових установ", - повідомили в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство зазначає, що тема нібито "лабораторій з розробки біологічної зброї" не є новою — Росія використовувала її у своїй пропаганді багато років. Водночас усі російські звинувачення були неодноразово спростовані на міжнародному рівні.

"Так, у 2022 році на вимогу Російської Федерації відповідно до статті V КБТЗ було проведено офіційний консультативний процес за участю держав-учасниць Конвенції, під час якого було надано всі дані про відповідні програми співпраці, їхні цілі та механізми реалізації. За результатами консультацій звинувачення у нібито розробці біологічної зброї або функціонуванні в Україні військових біологічних програм не знайшли жодного підтвердження. Відповідні питання також розглядалися в рамках Ради Безпеки ООН, де не було представлено доказів, що підтверджують висунуті Російською Федерацією твердження", - йдеться в заяві.

У МЗС нагадали, що в грудні 2023 року Україна офіційно підтвердила свою позицію на зустрічі держав-учасниць КБТЗ, підкресливши, що консультативний процес 2022 року вичерпно розглянув зазначені звинувачення, а співпраця України з міжнародними партнерами у сфері громадського здоров’я повністю відповідає положенням Конвенції.

"Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки. Закликаємо спиратися на результати міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на спотворені інтерпретації чи російську пропаганду", — йдеться у заяві.

Позиція МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України відреагувало на публікацію директором Національної розвідки США Тулсі Габбард даних, які нібито свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 "біолабораторій", у тому числі й в Україні.

Як зазначили в українському міністерстві, Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ) і ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї.

Співпраця між Україною та США у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років була спрямована виключно на зміцнення потенціалу системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту, йдеться у заяві відомства.

Там уточнили, що йдеться про діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам і практикам охорони здоров’я та має виключно цивільний характер.

Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров'я, ветеринарної медицини або інших наукових установ.

"Вони в принципі не призначені і не могли використовуватися для розробки біологічної зброї або проведення досліджень, спрямованих на створення патогенів з підвищеною небезпекою", – підкреслили в МОЗ.

МОЗ України зазначає, що наявність у лабораторіях зразків патогенів не є винятковим або незвичайним явищем. Такі зразки використовуються в усьому світі для діагностики, епідеміологічного нагляду, наукових досліджень та реагування на спалахи інфекційних захворювань.

"Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки. Вважаємо важливим спиратися на результати вже проведених міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на припущення чи інтерпретації окремих аспектів програм міжнародної технічної допомоги", – підсумували у відомстві.

Експерт оцінив масштаби підтримки України

Політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що Україна продовжує отримувати значну допомогу від закордонних партнерів. На його думку, провідну роль у цьому процесі відіграє Європейський Союз, який надає країні як фінансову підтримку, так і сприяє постачанню озброєння та військової техніки.

Експерт зазначив, що європейські держави беруть участь у фінансуванні закупівель американської зброї для України. Він також нагадав про переговори, що відбулися 18 серпня у Вашингтоні, де обговорювалася можливість запуску масштабної програми військових закупівель на суму від 90 до 100 мільярдів доларів.

За словами Фесенка, подібні ініціативи спрямовані не тільки на задоволення поточних оборонних потреб, а й на зміцнення довгострокових можливостей України у сфері безпеки. Він вважає, що активна підтримка західних союзників суттєво ускладнює для Росії реалізацію її військових і політичних цілей.

Як повідомляв Главред, раніше держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи ситуацію навколо спроб дипломатичного врегулювання війни, заявив, що Штати більше не виступають посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

США мають намір продовжувати підтримку України та шукати нові можливості для надання необхідної допомоги у захисті від російської агресії. Таку заяву зробив міністр оборони США Піт Хегсет.

Нагадаємо, американські військові розгорнули українську систему протидії дронам "Карта неба" на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії ударів іранських безпілотників і ракет.

Вас може зацікавити:

Про джерело: МЗС України Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред