"Евакуювати Залишилося 30%, всього лише, всіх перебило": перехоплено нову розмову окупантів

Солдат РФ вже усвідомив, що вторгся на українську землю далеко не в якості миротворця.
Спецслужби України перехопили чергову розмову російського окупанта з близькими.
Військовослужбовець ворожої армії прозрів і зрозумів, що прийшов на українську землю в якості непроханого гостя.
"Це триватиме до 15 – го", - повідомив жіночий голос російському окупанту.
"Та не буде до 15-го! Там буде ще далі"...
"Що небудь говорили?",- запитує жінка.
"Не кажуть, просто помираємо - і все".
"А коли вас назад повернуть?"
"Не хочуть – тупорилі, просто дебіли!"
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"Так скажи їм!"
"Я кажу. Вони просто не хочуть, Я не розумію, чому. Евакуювати Залишилося 30%, всього лише, всіх перебило!"
"Скільки залишилося?!"
"30% полку. Всіх нас перебили - гранатомети, міномети, чим тільки можна закидали нас, і ми розвернулися, все що залишилося звичайно..."
Нагадаємо, у США заявили, що бомбардування Яворівського полігону біля Львова може свідчити про розчарування президента РФ Володимира Путіна військовим вторгненням в Україну.
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