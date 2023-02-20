Мета Путіна – стерти Україну з карти, на країну очікує важкий період – Байден

На Україну очікує важкий період, оскільки країна-агресорка Росія серйозно та рішуче налаштована продовжувати війну проти держави, вважає Джо Байден.

Путін думав, що він протримається довше, ніж ми, але прорахувався-Байден / Офіс президента

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що на Україну попереду очікує важкий період часу. Глава країни-агресора Росії Володимир Путін поставив перед собою завдання стерти Україну з карти.

"Попереду важкі дні, тижні і роки. Мета Путіна - стерти Україну з карти", - сказав Байден під час спільного брифінгу з президентом Зеленським.

При цьому глава Білого дому зазначив, що військова кампанія РФ провалюється, оскільки російські окупанти вже втратили контроль над половиною територій України, які вони раніше захопили, зазнали важких людських втрат на фронті, а багато людей залишають країну, оскільки не бачать там свого майбутнього.

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"Російська економіка падає, вона ізольована і стикається з труднощами", - сказав Байден.

За словами американського глави держави, раніше Україна була слабкою, а на Заході не було єдності, і Путін на цих тезах базував свій розрахунок.

"Він (Путін) думав, що він протримається довше, ніж ми, я не думаю, що він так думає зараз", - додав Джо Байден і підкреслив, що західний світ буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Візит Байдена до Києва

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув до Києва. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Спочатку в Мережі з'явилися відео, як Зеленський і Байден виходили з Михайлівського собору, де вшанували пам'ять загиблих воїнів. Лідери двох країн йшли під сигнали повітряної тривоги.

Під час візиту Байден анонсував надання Україні нового пакету допомоги на 500 мільйонів доларів. Київ отримає HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи і радари.

"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", - запевнив Байден.

Також він нагадав, що Захід зобов'язався поставити Україні 700 танків, тисячі бронемашин, тисячі артилерійських систем, понад 2 мільйони снарядів та іншу військову допомогу.

Зеленський і Байден також обговорили постачання Україні далекобійної зброї.

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