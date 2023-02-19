У РФ немає перспективи наземних наступів: Пономарьов пояснив, у чому головна небезпека

Головна небезпека для України виходить від асиметричних дій окупантів, вважає Ілля Пономарьов.

Ілля Пономарьов спрогнозував тактику російського командування / УНІАН

У армії російських окупантів немає перспективи з точки зору наземних наступів в Україні, заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, головна небезпека для України виходить від ракетних обстрілів і повітряних атак РФ.

"Головна небезпека для нас зараз виходить від асиметричних дій – тих, де російські воєначальники відчувають себе невразливими", — говорить співрозмовник.

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При цьому він нагадав, що нещодавно кількість загиблих окупантів на фронті досягла 1100 осіб за один день, тому російське командування робитиме акцент на ракетних і повітряних ударах.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

"Тобто основне їхнє (командування РФ, - ред.) мислення спрямоване в ці сторони", — додав Пономарьов.

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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