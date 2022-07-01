Якщо Лукашенко піде на поводі Путіна: Жданов розповів про страшні наслідки для білорусів

Жданов розповів про страшні наслідки для білорусів / скріншот

Білорусь чекають катастрофічні наслідки якщо Олександр Лукашенко прийме рішення вторгнутися в Україну.

У коментарі Главреду військовий експерт, полковника запасу Андрій Жданов заявив, що РФ в підсумку поглине Білорусь.

"Просто прийде російський капітал, прийде Росія і оголосить, що це її споконвічна територія, і що це все – великий російський світ", - пояснив експерт.

Жданов уточнив, що це не буде поверненням до тих часів, коли Білорусь входила до складу СРСР.

читайте також"Він 20 років його водить за ніс": Жданов назвав умови, за яких Лукашенко зрадить Путіна"Це не буде Радянський Союз з ковбасою по 2-20, як було колись при Брежнєві. Це буде божевільний економічний занепад, обвал фінансів, економіки і всього іншого. Якщо врахувати, що Росія вже в стані дефолту, та ще й в умовах санкцій, то це буде "залізна завіса" і життя за ним з мінімальним продовольчим пайком, як це було в роки перебудови і розвалу Радянського Союзу", - підсумував Жданов.

Раніше Жданов розповів, що Путін дуже розраховує на білоруську армію, адже армія країни-агресора вже вичерпує свої сили.

Якщо Лукашенко не погодиться вступити у війну проти України, Путін може його просто ліквідувати.

"Тоді Путіну нічого не залишиться як просто ліквідувати Лукашенка. Як сказав один російський опозиційний політик, у Путіна в сейфі стоїть трилітрова банка "новачка", і він може налити комусь стаканчик або половинку",- зазначив Жданов.

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