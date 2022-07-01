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"Поки не нападуть, але відтягують ЗСУ": розвідка назвала кількість військових Білорусі біля України

1 липня 2022, 15:05

Білоруські військові ще не створили угруповання військ для нападу на нашу державу.

белорусские военные, лукашенко
Розвідка назвала кількість військових Білорусі біля України/ Reuters, Міноборони Білорусі

Білорусь тримає біля українського кордону сім батальйонних тактичних груп. Проте поки що немає загрози, що вони нападуть, адже ще не було сформоване потрібне для нападу угрупування військ.

Головне завдання, яке виконують білоруські війська біля України – тримати у напрузі ЗСУ і відтягувати їхні сили з інших напрямків. Про це сказав представника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Військовому телебаченню.

"На сьогодні прямої загрози (з боку Білорусі – ред.) немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це саме основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", – зазначив він.

Те, що біля українського кордону зосереджені сім білоруських БТГ, змушує командування українськими військами постійно діяти з урахуванням цього факту, а розвідку – працювати у посиленому режимі. А це у свою чергу призводить до того, що доводиться розподіляти свої ресурси і відволікати частину з них від східного фронту.

"Також постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі", – каже Скібіцький.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Білорусь готується до війни з Україною. Імовірність того, що білоруська армія відкрито вступить у війну становить 50/50.

Також Жданов наголошував, що якщо Білорусь і далі буде викручуватися й не вступить у війну проти України незважаючи на те, що Росія від неї цього добивається, це стане справжнім ударом у спину РФ. Але в такому випадку Путін може навіть вбити Лукашенка.

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