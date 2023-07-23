Буферна зона навколо Луганщини: у Британії розкрили плани РФ у районі Куп'янська

Армія України тисне російських окупантів на півдні, тому для загарбників важливо просунутися на східному напрямку, пишуть британські розвідники.

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Росія намагається атакувати на Куп'янському напрямку, щоб створити буферну зону навколо Луганщини - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Окупаційні війська країни-агресора Росії активізувалися у Харківський і Луганській областях і можуть атакувати невеликими групами. Східний напрямок фронту для них важливий, оскільки ЗСУ тиснуть на них на півдні. Загарбники намагаються просунутися в бік річки Оскіл на Куп'янському напрямку, щоб створити буферну зону навколо Луганської області. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що російські окупанти в останні дні посилили обстріли у Харківській і Луганській областях. Росіяни можуть ходити в атаку малими групами. Російська кампанія з дезінформації ускладнює розуміння того, що насправді відбувається на цій ділянці фронту.

"Росія, швидше за все, має дуже незначні успіхи, але її відновлена активність на сході свідчить про важливість цього району для Кремля, оскільки зараз Росія відчуває значний тиск на півдні в секторі під Запоріжжям", - зазначено в повідомленні.

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Крім того, згідно з даними британської розвідки, російські окупанти на Куп'янському напрямку намагаються просунутися до річки Оскіл з метою створення буферної зони навколо Луганської області. Окупація Луганщини - одне з ключових "завдань" загарбників.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що окупанти Росії зібрали на Лимансько-Куп'янському напрямку понад 100 000 військ і 900 танків. За його словами, мета ворога – показати здатність вести бойові дії в ситуації, коли армія України перехопила ініціативу на Бахмутському напрямку.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов сказав, що армія України перехопила військову ініціативу на всій лінії фронту. Також він уточнив, що росіяни здійснювали спробу просування на Куп'янському напрямку, проте крок не став успішним.

"По всій лінії, що б там зараз не казали, що росіяни спробували в районі Куп'янська щось зробити, - це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива наразі на нашому боці", - підкреслив Гаврилов.

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