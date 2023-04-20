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"Буде міжвідомча група": колишній спічрайтер Путіна розповів, як "приберуть" диктатора

Сергій Кущ
20 квітня 2023, 14:59 оновлено 20 квітня, 14:59
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Умовою зміни влади в країні-агресорі стане військова поразка у війні проти України, вважає Аббас Галлямов.
Аббас Галлямов, Володимир Путін
Колишній спічрайтер Путіна розповів, як "приберуть" диктатора / скріншот YouTube

Сценарій можливого повалення російського диктатора Володимира Путіна буде реалізований спільними зусиллями кількох людей з різних відомств, вважає російський політолог і політтехнолог, колишній спічрайтер Володимира Путіна Аббас Галлямов.

В інтерв'ю Главреду він пояснив, що це має бути так звана міжвідомча група з повалення Путіна.

"До неї увійдуть представники військових, спецслужб, цивільних осіб.сценарії можуть бути найрізноманітніші. Від рішення Путіна передати владу наступнику до революції, військового перевороту і фізичної смерті глави Кремля. Нічого виключати не можна. Росія знаходиться в точці біфуркації – куля може покотитися в будь-яку сторону. Країна в стані крайньої нестійкості", - зазначив Галлямов.

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Також він підкреслив, що умовою зміни влади в країні-агресорі стане військова поразка у війні проти України.

Хто такий Аббас Галлямов

Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист.

У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником Керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан.

Кандидат політичних наук.

"Реалізація сценарію значною мірою залежить від результату війни. Однак дуже багато залежить і від рішень Путіна. Наприклад, якщо Путін висуне наступника, а сам не піде на президентські вибори – це одна історія, відмовиться від висунення наступника і буде балотуватися сам – інша. Просто піде на вибори або, умовно кажучи, поєднає їх з референдумом щодо змін до Конституції – третя історія. Не можна впевнено прогнозувати, яке рішення буде прийнято", - підсумував Галлямов.

Нагадаємо, політолог Максим Розумний заявив, що війна Росії проти України закінчиться після того, як Путіна не буде при владі в Кремлі. Путін може прагнути до завершення діючої військової кампанії, але не всієї війни.

Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Ходжес вважає, що в Росії гірше президента, ніж Володимир Путін, вже не буде. При цьому він допустив сценарій розпаду РФ і закликав Захід готуватися до ситуації, коли виникне ризик неконтрольованого поширення ядерної зброї.

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