Повалення Путіна і наступник Медведєв: експерт пояснив, чому диктатор вчепиться у владу

Володимиру Путіну після отримання від Гааги ордера на арешт потрібно триматися за владу до останнього, вважає російський політтехнолог Аббас Галлямов.

https://glavred.net/world/sverzhenie-putina-i-preemnik-medvedev-ekspert-raskryl-proval-glavy-kremlya-po-peredache-vlasti-10464661.html Посилання скопійоване

Путін поки що передумав робити Медведєва своїм наступником - Галлямов / Колаж скріншот YouTube

Керівник країни-агресора Росії Володимир Путін в один момент посилив позиції Дмитра Медведєва, який в рамках Військово-промислової комісії сформував фактично паралельний уряд. Тоді здавалося, що Путін зробив ставку на Медведєва як на наступника. Однак за деякий час, Путін, схоже, передумав. Можливо, зіграла роль ситуація з видачею йому ордера на арешт від МКС. Якщо відбудуться події, пов'язані зі поваленням Путіна, Медведєв навряд чи візьме в них участь. Про це заявив російський політтехнолог, колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що взимку у Медведєва з'явилися високі шанси стати наступником Путіна. Тоді в рамках військово-промислової комісії він отримав широкі можливості і створив фактично паралельний уряд.

"Як я говорив, взимку здавалося, що у Медведєва великі шанси стати наступником Путіна. Було враження, що Путін діє в цьому напрямку – він різко посилив Медведєва шляхом його призначення першим заступником до Військово-промислової комісії (ВПК). Путін дозволив Медведєву де-факто створити альтернативний уряд. Але це все було взимку", - зазначив Галлямов.

відео дня

Втім, за його словами, вже з березня немає підтверджень щодо того, що Медведєву вдалося зберегти свій вплив. Схоже, Путін передумав.

Хто такий Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист. У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан. Кандидат політичних наук.

"Вже з початку березня немає жодного підтвердження того, що Медведєв контролює ВПК. У публічній сфері таких відомостей немає. Можливо, Путін закрив для себе сценарій зробити Медведєва своїм наступником", - зазначив експерт.

За його словами, Путін міг відмовитися від сценарію з передачею влади наступнику через ордер від Гааги, оскільки за таких обставин йому доведеться триматися за владу до останнього.

Дивіться інтерв'ю Аббаса Галлямова Главреду

"Припускаю, що хід Путіна пов'язаний з рішенням Міжнародного кримінального суду. Можливо, він вважав, що йти з влади занадто ризиковано. І якщо раніше він сподівався на висунення наступника, забезпечення транзиту влади і пенсію, то тепер він став кримінально переслідуваною особою. У такій ситуації Путіну треба триматися за владу до останнього, і тому варіант з Медведєвим міг бути відкладений", - пояснив політтехнолог.

Також він додав, що сам Медведєв, у разі запуску процесів, пов'язаних зі поваленням Путіна, брати участь у них не наважиться.

"Медведєв претендував на лаври наступника Путіна, але про те, що він ухвалив рішення щодо повалення Путіна, мови не йде. Навряд чи Медведєв коли-небудь на це зважиться", - підкреслив Аббас Галлямов.

Нагадаємо, російський соціолог Ігор Яковенко сказав, що Путін спробує не допустити приходу наступника, оскільки вважає, що той накаже його заарештувати і покладе на нього всю відповідальність. На думку Яковенка, Путін втратить владу після того, як Україна звільнить Крим.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що гірше президента в РФ, ніж Путін, вже не буде. Як вважає американський військовий, світу слід готуватися до можливого розпаду Росії на окремі песпубліки.

Розпад Росії: