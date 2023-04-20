УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Повалення Путіна і наступник Медведєв: експерт пояснив, чому диктатор вчепиться у владу

Андрій Ганчук
20 квітня 2023, 11:41 оновлено 20 квітня, 12:51
376
Володимиру Путіну після отримання від Гааги ордера на арешт потрібно триматися за владу до останнього, вважає російський політтехнолог Аббас Галлямов.
Путін, Медведєв
Путін поки що передумав робити Медведєва своїм наступником - Галлямов / Колаж скріншот YouTube

Керівник країни-агресора Росії Володимир Путін в один момент посилив позиції Дмитра Медведєва, який в рамках Військово-промислової комісії сформував фактично паралельний уряд. Тоді здавалося, що Путін зробив ставку на Медведєва як на наступника. Однак за деякий час, Путін, схоже, передумав. Можливо, зіграла роль ситуація з видачею йому ордера на арешт від МКС. Якщо відбудуться події, пов'язані зі поваленням Путіна, Медведєв навряд чи візьме в них участь. Про це заявив російський політтехнолог, колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що взимку у Медведєва з'явилися високі шанси стати наступником Путіна. Тоді в рамках військово-промислової комісії він отримав широкі можливості і створив фактично паралельний уряд.

"Як я говорив, взимку здавалося, що у Медведєва великі шанси стати наступником Путіна. Було враження, що Путін діє в цьому напрямку – він різко посилив Медведєва шляхом його призначення першим заступником до Військово-промислової комісії (ВПК). Путін дозволив Медведєву де-факто створити альтернативний уряд. Але це все було взимку", - зазначив Галлямов.

відео дня

Втім, за його словами, вже з березня немає підтверджень щодо того, що Медведєву вдалося зберегти свій вплив. Схоже, Путін передумав.

Хто такий Аббас Галлямов

Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист.

У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан.

Кандидат політичних наук.

"Вже з початку березня немає жодного підтвердження того, що Медведєв контролює ВПК. У публічній сфері таких відомостей немає. Можливо, Путін закрив для себе сценарій зробити Медведєва своїм наступником", - зазначив експерт.

За його словами, Путін міг відмовитися від сценарію з передачею влади наступнику через ордер від Гааги, оскільки за таких обставин йому доведеться триматися за владу до останнього.

Дивіться інтерв'ю Аббаса Галлямова Главреду

"Припускаю, що хід Путіна пов'язаний з рішенням Міжнародного кримінального суду. Можливо, він вважав, що йти з влади занадто ризиковано. І якщо раніше він сподівався на висунення наступника, забезпечення транзиту влади і пенсію, то тепер він став кримінально переслідуваною особою. У такій ситуації Путіну треба триматися за владу до останнього, і тому варіант з Медведєвим міг бути відкладений", - пояснив політтехнолог.

Також він додав, що сам Медведєв, у разі запуску процесів, пов'язаних зі поваленням Путіна, брати участь у них не наважиться.

"Медведєв претендував на лаври наступника Путіна, але про те, що він ухвалив рішення щодо повалення Путіна, мови не йде. Навряд чи Медведєв коли-небудь на це зважиться", - підкреслив Аббас Галлямов.

Нагадаємо, російський соціолог Ігор Яковенко сказав, що Путін спробує не допустити приходу наступника, оскільки вважає, що той накаже його заарештувати і покладе на нього всю відповідальність. На думку Яковенка, Путін втратить владу після того, як Україна звільнить Крим.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що гірше президента в РФ, ніж Путін, вже не буде. Як вважає американський військовий, світу слід готуватися до можливого розпаду Росії на окремі песпубліки.

Розпад Росії:

новини Росії Володимир Путін Дмитро Медведєв Аббас Галлямов
Реклама

Головне за день

Росія змінить тактику ракетних ударів, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ - ГУР

Росія змінить тактику ракетних ударів, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ - ГУР

12:43 Україна
Генеральний секретар НАТО Столтенберг приїхав до Києва

Генеральний секретар НАТО Столтенберг приїхав до Києва

10:45 Політика
"Загроза єдності Заходу": плани Макрона і Китаю щодо України викликали побоювання - Bloomberg

"Загроза єдності Заходу": плани Макрона і Китаю щодо України викликали побоювання - Bloomberg

10:02 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:55

Кохана Дмитра Кулеби розсекретила роман з політиком та показала їх домашнє фото

12:45

Кличко і Генсек Конгресу регіональної влади Ради Європи підписали Меморандум про співпрацю

12:43

Росія змінить тактику ракетних ударів, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ - ГУРВідео

12:39

Жив у юрті, але намагався принизити Обаму: ЗСУ ліквідували самовпевненого земляка Шойгу

12:25

Загадка на кмітливість: лише одиниці знайдуть шматок мила серед каченят за 21 секунду

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:16

Jah Khalib, який ховався в київському бомбосховищі, став на бік Росії

12:07

Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик на донецький напрямок

12:02

Овочі будуть солодкими, а квіти - стануть довго цвісти: як застосовувати молоко в саду та городіВідео

11:49

Гороскоп на завтра 21 квітня 2023: Тельцям – маніпуляції, Ракам - романтикаВідео

Реклама
11:49

"Залишився місяць-два максимум": онколог дав Заворотнюк невтішний прогноз

11:41

Повалення Путіна і наступник Медведєв: експерт пояснив, чому диктатор вчепиться у владуВідео

11:40

Головоломка, яка "підкориться" лише геніям: потрібно знайти заховану зубну щітку за 7 секунд

11:30

"Путін стане ніким, його порвуть на частини": політолог сказав, коли впаде режим в РФВідео

10:57

Скандал водійки та поліцейських: депутат Слюсар заявив, що з патрульними сварилася його колишня дружина

10:45

Генеральний секретар НАТО Столтенберг приїхав до КиєваВідео

10:16

"Збили супутник Притули?": мережа вибухнула мемами після дивних спалахів у Києві

10:06

Як варити розсипчастий рис: 4 правила пухнастої та пишної страви

10:02

"Загроза єдності Заходу": плани Макрона і Китаю щодо України викликали побоювання - BloombergВідео

09:58

Це був не супутник і не ППО: у КМВА прокоментували яскравий спалах над Києвом 19 квітня

09:48

Лікарі не знають, як рак лікувати Путіна: у Мережі пишуть, що диктатору скасували основний препарат

Реклама
09:34

Контрнаступ і хибні очікуванняПогляд

09:18

Жив з опікунами: стала відома особа підлітка з Маріуполя, якого "всиновила" Львова-БєловаВідео

09:00

Після втрати Криму Путіна розірвуть на частини - Аббас ГаллямовЕксклюзив

08:56

Що означає падіння ікони: як захистити свій будинок від біди

08:56

Після перемоги у війні Україна має стати членом НАТО - президент Чехії

08:53

Київ – ціль для агресора Росії, але ворог отримає по зубах – КличкоВідео

08:18

Гороскоп на сьогодні 20 квітня 2023: Козерогам - капризи, Рибам - вибух емоційВідео

08:02

У боях за рідний край загинув випускник харківського вишу: він створив проект реукраїнізації Донбасу

07:53

Путін усвідомив погану ситуацію: Байден пояснив "візит" диктатора на окуповані територіїВідео

07:52

Як очистити згорілий емальований чайник: 2 перевірених способа

07:48

Що зробити щоб не смерділо взуття і ноги: 3 дієвих поради

07:19

Дуже серйозні системи ППО вже є в України, будуть ще потужніші - ЗеленськийВідео

06:47

Яскравий спалах у небі над Києвом залишається загадкою: у NASA спростували падіння супутника над столицеюВідео

06:29

Коли ми дістанемо своїми ракетами до московських болітПогляд

03:43

5 незвичайних речей, які не можна взяти з собою в космос

03:20

Його знають тільки одиниці: царський рецепт дивовижної закуски з сала за 100 гривеньВідео

03:15

"Поїхала з кінцями": скандальний блогер розповів, куди зникла Надія Мейхер

02:45

Як варити заморожені хінкалі: покрокова інструкція, щоб страва вийшла ідеальною

02:00

"Росію атакують 1000 дронів": експерт пояснив, чому ЗСУ тримають у страху пропаганду КремляВідео

01:30

"Йшов у пекло і повертався з посмішкою": загинув заступник командира взводу 72-ї ОМБр Олег Койляк

Реклама
00:51

Начальниця звільнила жінку через погане самопочуття: помста розвалила її бізнес

00:51

Чому 20 квітня наймістичніший день у році: прикмети і що не можна робитиВідео

00:09

Дорогоцінна річ: навіщо люди тоннами збирають пластикові кришки від пляшок і використовують повторноВідео

19 квітня, середа
23:42

Вибух у Києві: на Землю впав космічний супутник NASAВідео

23:25

Навіщо 21 квітня пили цілющу воду: прикмети і що не можна робитиВідео

23:18

Поїздка Путіна в Україну виявилась фейком, це був його двійник - ДаніловВідео

22:27

Побиття військового на Волині: 22-річний підозрюваний проходить у справі про смертельну аварію

22:20

Про що може розповісти котячий хвіст: 4 причини пильніше стежити за вихованцемВідео

22:20

"Небо стало зеленим": у Києві стався потужний вибух, терміново оголошена тривогаВідео

21:39

Не встиг повернутися: Алла Пугачова виганяє Максима ГалкінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти