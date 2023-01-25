"Почнеться революція після програшу у війні": експерт назвала регіон, з якого РФ почне розпадатися

Для протистояння главі Кремля в окремих регіонах потрібні лідери місцевих громад, але вони переважно є ставлениками Путіна.

Після програшу у війні проти України Росія почне розпадатися, вважає експерт/ УНІАН

У Росії може початися революція після програшу країни-агресорки у війні. Після цього РФ може почати розпадатися. І такі революційні процеси, швидше за все, розпочнуться саме у Чечні.

Розпад Росії може початися тоді, коли Кремль не зможе забезпечувати базові потреби регіонів. Таку думку висловила експерт із російських справ Ганна Лабушевська, повідомляє RadioZET.pl.

"Програна війна в Україні може виявити різні соціальні заворушення, які підірвуть Росію та призведуть до революції. Розпад Росії розглядається у різних сценаріях розвитку ситуації, коли центр, тобто Кремль, не зможе забезпечити базові потреби того чи іншого регіону", – зазначає Лабушевська.

За її словами, найбільшим викликом для РФ може стати Кавказ. Глава Чечні Рамзан Кадиров прив’язаний до Путіна. При цьому він не має підтримки серед суспільства у Чечні. Там є різні групи інтересів, які борються між собою, Кадиров їх усуває, але завоювати підтримку все одно не може

"Коли заступник Кадирова втрачає контроль над ситуацією, він сам може тягтися до влади і знову боротися за незалежну Чечню", – каже експерт.

Також вона додала, що в Україні зараз дуже динамічна ситуація, і це становить загрозу для Кремля. Експерт зазначає, що за цей рік, упродовж якого тривало повномасштабне вторгнення РФ в Україну, позиції Путіна дуже ослабли.

За словами Лабушевської, для протистояння диктатору РФ в окремих регіонах потрібні лідери місцевих громад. Але проблема у тому, що нині багато регіонів очолюють люди, які або безпосередньо були відправлені туди Путіним, або принаймні мають схвалення Кремля.

Раніше голова Фонду "Стоп Інформ Терор Росії" Герман Обухов зазначав спрогнозував подальші кроки Путіна. За його словами, РФ може вивести свої війська з України у серпні 2023 року і після цього заявити, нібито звільнені українські території насправді "окуповані Україною землі РФ".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія готується до нової атаки. Кремль задіє ті сили, які в РФ можуть мобілізувати. Російські окупанти кидають сили в Донецьку область, щоб захопити Вугледар і Бахмут.

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