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Мобілізація 500 тисяч людей і революція в РФ: історик пояснив, до чого призведе авантюра Путіна

17 січня 2023, 15:04
Поразка Росії у війні проти України стає все більш очевидною, нова мобілізація призведе до дуже великих наслідків, вважає Андрій Зубов.
Путін, Кремль, революція
Масштабна мобілізація може призвести до революційних подій у Росії - історик / Колаж скріншот YouTube, УНІАН, Міноборони РФ

В умовах, коли Росія програє розв'язану війну проти України, нова мобілізація призведе до колосальних соціально-політичних наслідків. Мобілізація 500 тисяч осіб - можливий сценарій, проте він може призвести до революційних подій в країні-агресорі. Про це заявив російський історик, політолог Андрій Зубов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у нової можливої мобілізації в агресора Росії будуть серйозні наслідки. Люди не будуть прощати загибелі своїх близьких в ситуації, коли поразка у війні стає все більш очевидною, а цілі – сумнівні і не досягаються.

"Я думаю, що в умовах війни, в якій поразка Росії стає все більш очевидною, у цієї мобілізації будуть дуже великі соціально-політичні наслідки. Люди не будуть прощати загибелі своїх близьких і ситуації, коли їх родичів наражають на небезпеку заради незрозумілих цілей, які, в кінцевому рахунку, ще й не досягаються", - вважає зубів.

За його словами, мобілізація півмільйона людей у війська РФ – можливий сценарій. Однак виникає питання, які будуть наслідки для режиму Путіна. Мобілізовані можуть відмовитися йти на забій, і тоді на Росію чекають революційні події.

"Об'єктивно, в Росії, напевно, можна призвати півмільйона людей. Але, по-перше, у що це обернеться режиму і який буде рівень соціального невдоволення, і, по-друге, наскільки це ефективно буде для армії. Ми ж бачимо, що армія не в змозі як слід обмундирувати і озброїти навіть вже набраних по мобілізації солдатів. Ось це велике питання.

Перемагати ось так, просто незліченно кидати на загибель людей – це аморально. Втім, справа навіть не в моралі – вона нікого не хвилює в Кремлі. Це соціально дуже небезпечно: рано чи пізно мобілізовані скажуть "ні", їхні близькі теж. А це люди зі зброєю, які в якийсь момент можуть відмовитися йти на забій. І тоді все закінчиться самим революційним чином. Тому я думаю, що буде пошук виходу з глухого кута, в який Путін завів Росію, почавши в Україні війну", - підкреслив Андрій зубів.

Дивіться повну версію інтерв'ю історика Андрія Зубова Главреду

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що окупант Росія готує нову хвилю мобілізації, яка може бути оголошена вже незабаром. За оцінками ГУР, Москва планує мобілізувати 500 тисяч осіб. Стратегічні плани РФ - створити армію чисельністю близько 2 мільйонів чоловік.

Журналісти The Times також пишуть, що Росія може відправити на війну проти України до 500 тисяч осіб. Окупанти РФ можуть піти в новий наступ на Україну вже в квітні.

Війна Росії проти України:

мобілізація новини Росії Андрій Зубов війна Росії та України
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