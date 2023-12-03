ЗСУ залишаться без зброї: дипломат - про проблеми через затримку допомоги від США

Конгрес США так і не ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги.

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У ЗСУ може закінчитися зброя / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Через те, що в Конгресі США досі триває затримка щодо рішення про військову допомогу Україні, ЗСУ можуть рано чи пізно залишитися без зброї. Про це в ефірі телемарафону заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий.

Він переконаний, що цієї зброї вистачить українським військовим лише до літа 2024 року.

"Хочу трохи заспокоїти, якщо проаналізувати інформацію, то у мене є повна впевненість, що наші Збройні сили до літа наступного року будуть забезпечені зброєю. В яких обсягах і яких видів – це буде питання. Але гроші на це будуть", – сказав дипломат.

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Військова допомога Україні від США

15 листопада Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомога Україні та Ізраїлю. Законопроект спікера Майка Джонсона був ухвалений, щоб запобігти "шатдауну".

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості Америки допомогти Києву зменшуються з кожним тижнем.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

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