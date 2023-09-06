Окупантів вибивають касетними бомбами: РФ терміново зміцнює оборону Маріуполя

Російські окупанти облаштовують оборонні рубежі та будують бліндажі.

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ЗСУ просуваються на Маріупольському напрямку / Колаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Підрозділи Збройних сил України відновили наступ на ділянці Новодонецьке-Новомайорське на Времівському виступі у Донецькій області.

"Після декількох днів артпідготовки противник перейшов до наступальних дій на ділянці Новодонецьке — Новомайорське. Найбільша активність спостерігається в районі селища Новодонецьке - є спроби прориву із застосуванням великої кількості бронетехніки", - йдеться в повідомленні окупантів РФ.

Також окупанти скаржаться, що крім гнітючого "психологічного впливу" на особовий склад, українська артпідготовка з використанням касетних боєприпасів нейтралізувала мінні загородження на підступах до Новодонецького. Росіяни також визнають, що ЗСУ вдалося просунутися на цьому напрямку.

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РФ будує нові оборонні рубежі під Маріуполем

Російські окупанти облаштовують оборонні рубежі і будують бліндажі в районі кількох сіл під Маріуполем, розповів в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжують будувати і облаштовувати укріплення в районі с.Нікольське в бік Розівки. Тепер везуть ліс - облаштовують бліндажі", - розповів він.

Крім того, за словами радника мера, військову техніку окупанти знову переміщують у цивільних вантажівках, одразу маскуючи під "дерева".

"Це поки характерно виключно для Нікольського району", - констатував Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що після прильоту по базі російських окупантів в селі Юр'ївка, розташованому всього в двох десятках кілометрів від тимчасово окупованого Маріуполя в Донецькій області, в маріупольську лікарню привезли 50 поранених російських загарбників.

Раніше повідомлялося про те, що десятки окупантів злетіли у повітря під Маріуполем після прильоту по базі військових РФ.

Нагадаємо, українські військові потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Під час "прильотів" російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.

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