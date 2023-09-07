Сотні тисяч окупантів зігнали для штурму: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

За активного застосування військ можна дати відсіч "навіть такій кількості людей", вважає Євлаш.

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Окупанти готуються до масового штурму / колаж: Главред, фото: 1 ОбрСпН, Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти формують "ударний кулак" на Куп’янському напрямку із сотень тисяч військових, але планування, асиметричні дії та рельєф дозволяють нівелювати перевагу у кількості.

Євлаш в ефірі Радіо Свобода розповів, чи відома ЗСУ стратегія російської армії щодо підготовки штурму на Куп'янському напрямку.

"Вони діють за стандартним планом - сформувати "ударний кулак" із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м’ясо. Цю тактику ми вже проходили й в Бахмуті, і також на інших напрямках. Проте, коли грамотно формуються дії та відбувається планування і використовуються різні асиметричні дії, і правильно використовуються складки місцевості, рельєф, то кількість вже, в принципі, не відіграє такої визначної ролі, яку мала раніше", - наголосив речник. відео дня

Євлаш додав, що зараз іде технологічна війна, зокрема, війна артилерії та дронів, тому за активного застосування військ можна дати відсіч "навіть такій кількості людей".

За його словами, у росіян є складнощі з технікою, зокрема, некомплект і використання застарілих зразків.

"Щоразу фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела як Oryx фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів", - сказав речник.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону РФ. Український офіцер повідомив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Окупанти готуються до втечі з Запорізької області. Загарбники грабують підприємства й вивозять обладнання у невідомому напрямку. Окупанти у Токмаці розробили план вивозу також інших матеріальних цінностей.

В ISW розкрили деталі, що ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та зміцнюють позиції в цьому районі.

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