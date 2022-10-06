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У РФ заколот: понад 100 мобілізованих відмовляються йти "звільняти" Лиман

6 жовтня 2022, 12:19

Зі 100 їхніх попередників, яких також відправляли відбивати місто у ЗСУ, повернувся лише один – він зараз в госпіталі.

Мобилизаци в РФ, российские военные, Лиман
Понад 100 мобілізованих відмовляються йти "звільняти" Лиман/ ua.depositphotos.com, fakty.com.ua

У Росії розгорівся заколот. Понад сотня мобілізованих росіян, яких хочуть відправити "звільняти" Лиман на Донеччині, відмовляються їхати на фронт. Група росіян, яких мобілізували у Брянській області, зараз перебуває у білгородському селищі Солоті й ігнорує накази рухатися в Україну.

Про це повідомляє російське видання SOTA. При цьому мобілізовані самі розповіли виданню причину, чому вони не хочуть їхати воювати.

За їхніми словами, перед ними уже відправляли іншу групу, щоб знову окупувати Лиман, який українські військові нещодавно відбили у російських загарбників. Проте з тієї групи повернувся лише один окупант, і той зараз у госпіталі.

При цьому уся "підготовка" мобілізованих до війни звелася до того, що їх завели один раз на полігон постріляти. Хоча раніше обіцяли, що вони упродовж місяця проходитимуть навчання в Клинцях, і що потім їх відправлять на кордон Брянської області, а не на фронт.

Тепер же їх намагаються змусити підписати контракт, наголошуючи на тому, що вони нібито отримуватимуть високі зарплати. Проте на такий крок погоджуються лише одиниці.

Мобілізованим, які влаштували заколот, військове керівництво уже погрожує знущаннями і ув’язненням у разі, якщо вони таки відмовляться іти на штурм Лиману.

Бунти мобілізованих в РФ

Нагадаємо, росіяни, яких призвали в армію в рамках оголошеної Путіним мобілізації, відмовляються їхати на фронт. У мережі з'явилося відео, на якому мобілізовані скаржаться на скотинячі умови. Вони кажуть, що їх кинули прямо в лісі і вони були змушені рити землянки, де і ночували.

Тим часом у Підмосков'ї мобілізовані на війну з Україною росіяни влаштували масову бійку з контрактниками РФ. Контрактники в одній з військових частин в Алабіно "захотіли забрати у мобілізованих частину екіпіровки і телефони", а ті у відповідь побили контрактників.

Раніше Путін назвав винних у провалі мобілізації в Росії. Російський президент Володимир Путін звинуватив уряд у неналежному складанні указу про часткову мобілізацію в РФ. Путін підписав указ про відстрочку від призову для студентів аспірантури.

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