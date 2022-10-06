"Повний безлад, всі вештаються і п'ють": путінські "чмобіки" мруть у РФ, не доїжджаючи до фронту

Олександр Колтун помер у таборі для мобілізованих / Svoboda.org / УНІАН

У новосибірському таборі для покликаних по мобілізації на війну в Україну, оголошеній Володимиром Путіним, помер 35-річний доброволець з Братська Олександр Колтун.

Як розповіла його мати Олена Гудо (Заусаєва), "чмобік"-доброволець помер у Новосибірську 2 жовтня. Причиною смерті назвали серцевий напад, пише Тайга.інфо.

"Останній раз дзвонив 2 жовтня в 4-30, говорив, що форму не дають, не годують, всі вештаються і п'ють", — розповіла мати рашиста.

Вона також скаржиться, що забрати тіло сина не може, влада не сприяє, родичі померлого знаходяться в невіданні.

"Він дзвонив з навчальної частини і говорив, що там повний бардак, за мобілізованими ніхто не стежить, всі роблять те, що хочуть. Подумайте добре, перш ніж відправляти своїх синів", - голосить Гудо.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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