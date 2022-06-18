Пропонували припинити опір РФ: деякі держави готові пожертвувати Україною заради зерна – Кулеба

Деякі держави готові пожертвувати Україною заради зерна – Кулеба/ Reuters, ua.depositphotos.com

Деякі іноземні лідери натякали або прямо пропонували Україні припинити чинити опір Росії. Такі пропозиції продиктовані тим, що вони хочуть отримати зерно, яке зараз заблоковане в українських портах через дії російських окупантів.

Про це йдеться у статті міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Foreign Affairs. За його словами, йдеться про деяких керівників в Африці, Азії та на Близькому Сході.

"Я розмовляв з деякими особами, які ухвалюють рішення в африканських, арабських та азійських країнах. Деякі з них розпочинали бесіду із заяв про підтримку, перш ніж зробити різкий поворот, ввічливо запропонувавши нам просто припинити опір", – зазначає Кулеба.

Такі лідери хочуть, щоб зерно, яке заблоковане в українських портах, було швидше розблоковане. Проте для цього вони фактично готові пожертвувати українською незалежністю, наголосив очільник українського МЗС.

Проте, за словами Кулеби, у світі стане ще більше гуманітарних криз, якщо Україна програє у війні. Тому не потрібно пропонувати мирні ініціативи, які ґрунтуються на неприйнятних умовах, а натомість варто допомагати Україні, щоб вона перемогла. А це означає не тільки надання Україні зброї, а й посилення антиросійських санкцій, підсумував Кулеба.

Раніше повідомлялося, що США разом з партнерами з Євросоюзу щосили працюють над можливими шляхами вивезення зерна з України. Байден підкреслив, що європейські країни вже працюють над будівництвом елеваторів на кордоні з Україною.

Нагадаємо, глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно. Аксьонов проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.

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