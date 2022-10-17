"Самогубство для Путіна": на Заході розкрили сценарій відповіді на ядерний удар РФ

Відповідь заходу на можливий ядерний удар РФ в Україні буде дуже серйозними, навіть якщо він прийме неядерну форму, заявив екс-керівник інформаційного центру НАТО в Росії Роберт Пшель.

"Але навіть якщо удар буде проти країни, яка не має такої зброї, – це було б просто самогубством. Не тільки для людей, які сидять в якихось бункерах в Кремлі або під Кремлем, але, наприклад, для військових", - підкреслив він в інтерв'ю Currenttime.

"Це божевільна політика. Тут потрібно розуміти: НАТО залишається і ядерною, і конвенційною організацією. У нас є дуже багато засобів, які ми могли б використовувати у відповідь на гіпотетичну можливість застосування Росією ядерної зброї. Але всі сподіваємося, що залишилися якісь елементи раціональності в голові не тільки самого Путіна, але і людей з його оточення. Тому що абсолютно ніяких військових цілей, операційних цілей застосування такої зброї б не принесло", - підкреслив співрозмовник.

Він звернув увагу на те, що ядерну риторику Кремля не схвалюють навіть союзники РФ - Китай, Індія і КНДР: "Тут абсолютно Путін один, один у світі, якщо говоримо про такий божевільний сценарій".

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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