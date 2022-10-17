УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Самогубство для Путіна": на Заході розкрили сценарій відповіді на ядерний удар РФ

17 жовтня 2022, 22:11

Ядерні погрози - це "божевільна політика", вважає Роберт Пшель.

Володимир Путін, ядерна зброя, ядерний удар
/ УНІАН, ua.depositphotos.com

Відповідь заходу на можливий ядерний удар РФ в Україні буде дуже серйозними, навіть якщо він прийме неядерну форму, заявив екс-керівник інформаційного центру НАТО в Росії Роберт Пшель.

"Але навіть якщо удар буде проти країни, яка не має такої зброї, – це було б просто самогубством. Не тільки для людей, які сидять в якихось бункерах в Кремлі або під Кремлем, але, наприклад, для військових", - підкреслив він в інтерв'ю Currenttime.

"Це божевільна політика. Тут потрібно розуміти: НАТО залишається і ядерною, і конвенційною організацією. У нас є дуже багато засобів, які ми могли б використовувати у відповідь на гіпотетичну можливість застосування Росією ядерної зброї. Але всі сподіваємося, що залишилися якісь елементи раціональності в голові не тільки самого Путіна, але і людей з його оточення. Тому що абсолютно ніяких військових цілей, операційних цілей застосування такої зброї б не принесло", - підкреслив співрозмовник.

Він звернув увагу на те, що ядерну риторику Кремля не схвалюють навіть союзники РФ - Китай, Індія і КНДР: "Тут абсолютно Путін один, один у світі, якщо говоримо про такий божевільний сценарій".

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. У відповідь ядерний удар по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерного удару по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

Читайте ще:

ядерний удар Володимир Путін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:25

Оголення - альтернатива купальнику: Емілі Ратаковскі "засвітилася" топлес

23:20

Україні знадобиться нова мобілізація: Арестович назвав головну умовуВідео

23:15

Футболіст Реала завоював Золотий м'яч-2022: Шевченко на церемонії довів до сліз промовою про війнуВідео

23:02

ЗСУ кладуть окупантів "по роті в день": Арестович про катастрофічні втрати РФВідео

23:00

"Путін може записати досягнення": Зеленський звинуватив президента РФ у вбивстві вагітної українкиВідео

Реклама
22:42

Що робити, якщо немає води: поради українцям

22:39

Ротару розбита: у мережі з'явилася реакція співачки на влучення дрона-шахіда в будинок у Києві

22:39

У Білорусі злякалися повалення Лукашенка і погрожують Литві ударом у разі "нападу"

22:11

"Самогубство для Путіна": на Заході розкрили сценарій відповіді на ядерний удар РФВідео

21:53

Згоріли в обіймах: з'явилися страшні подробиці вбивства вагітної дівчини з чоловіком у КиєвіВідео

21:32

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: "чмобіків" окупанти використовують як "гарматне м'ясо"Відео

21:28

Україну атакує різке похолодання: синоптики назвали дату морозуВідео

21:00

Над Києвом і областю літають дрони-камікадзе: ведеться масове перехопленняВідео

20:59

Бійня на полігоні у РФ: "чмобіки", що бунтують, відмовилися їхати на війну в УкраїнуВідео

20:48

Іран - співучасник військових злочинів РФ: Україна закликала Тегеран не постачати зброю МосквіВідео

20:41

Дешево і сердито: навіщо люди ставлять соду в холодильник

20:19

Люди в жаху стрибали з балконів у вогні: подробиці катастрофи Су-34 у РФВідео

20:12

Росія влаштувала скандал на чемпіонаті Європи з боксу: українцям заборонили виходити з прапором

20:10

Прикмети на 19 жовтня: як за допомогою хліба залучити гроші та здоров'я на весь рікВідео

20:00

"SpaceX скоро стане SpaceZ": у Зеленського відреагували на заяви Маска про ядерну загрозу РФ

Реклама
19:47

В СБУ назвали два сценарії завершення війни та спрогнозували терміниВідео

19:40

У Байдена оцінили загрозу для України через ядерні навчання в РосіїВідео

19:23

Ні слова правди: 3 жінки по зодіаку, словами яких вірити не вартоВідео

19:20

Чим "шахеди" паскудні і в чому їхній недолікПогляд

19:17

Змучені, але щасливі: в Україну повернулися 108 жінок, яких тримали в полоні росіяниВідео

19:00

Гороскоп на завтра, 18 жовтня 2022: Терезам - інтриги, Скорпіонам - випробування, Водоліям - везінняВідео

18:57

У Пугачової знайшли квартиру за 300 мільйонів по сусідству з Кіркоровим: як виглядає будинок

18:56

Як дізнатися, хто твій янгол-охоронець: ім'я, вік, стать і характер небесного захисника

18:49

У Краснодарському краї військовий літак РФ з бомбами впав прямо на житлові будинкиВідео

18:49

Медведєв злякався, що Ізраїль поставить зброю Україні: вибухнув "погрозою" і образамиВідео

18:31

Маск видав дивний прогноз щодо ядерного удару РФ по Україні та приплів КримВідео

18:30

В Україні рекордно подорожчав хліб: ціни на головний продукт зашкалюютьВідео

18:28

Потужний захист: у 3 знаків зодіаку найсильніший ангел-охоронецьВідео

18:27

Лавровий лист для сяючого красою та силою волосся: 11 домашніх рецептів на всі випадки життя

18:20

"Ми з сусідами намагалися його збити": Могилевська зняла дрона-камікадзе над своїм будинком

18:19

Генерал Романенко розповів, чи звільнять Херсон до кінця тижня

17:58

РФ може завдати ядерного удару по Україні: тривожний сценарій розвідки ФРНВідео

17:46

Яблучні відходи - це не сміття: як з користю застосувати шкірку і серцевину фруктів

17:38

Як видалити суперклей з одягу: 7 способів від свіжих і засохлих плям

17:31

"Великий бум" у Москві: в Україні розповіли про підготовку далекобійної "бавовни"Відео

Реклама
17:28

Постачання сучасного ППО Україні: у Байдена врахують використання РФ іранських дронів Shahed-136Відео

17:21

Під покровом удачі: 3 знаки зодіаку - везунчики листопада

17:10

Їдуть цілі ешелони: Росія перекидає до Білорусі танки, гармати та бронетранспортери

17:06

У Зеленського жорстко наїхали на Іран і звинуватили у вбивствах українцівВідео

17:03

Важка дорога і всюди обман: 5 жіночих імен, власниці яких обожнюють брехати

16:55

Російський патріотичний співак заспівав нову пісню, де зазиває на мобілізацію

16:52

"Мужика викрали": у РФ мобілізували "чмобіка", на якому трималося село МогильнеВідео

16:44

Поки не в полоні: з'ясувалося, чим займається "мобілізований" ГіркінВідео

16:13

Україна може отримати в оренду сучасне військове озброєння - WeltВідео

16:04

На популярного російського актора склали протокол за критику війни

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти