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Британія не дозволить Україні бити по цілях у РФ без згоди США - The Times

Анна Ярославська
17 вересня 2024, 06:42
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Американські системи наведення є вирішальними в питаннях нанесення ударів далекобойним озброєнням по цілям в РФ.

Байден і Стармер, Storm Shadow
Велика Британія "не діятиме поодинці" в питанні про ракети великої дальності для України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Keir Starmer

Велика Британія не дозволить Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії проти цілей у Росії без згоди Сполучених Штатів. Про це пише видання The Times із посиланням на джерела.

Президент України Зеленський закликав Велику Британію та США подолати свій "страх" і проявити "рішучість" у цьому питанні.

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Крім того, 5 колишніх міністрів оборони експрем'єр закликали главу британського уряду Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку. Вони попередили, що зволікання лише підбадьорить російського диктатора Володимира Путіна.

Однак, зазначає The Times, Велика Британія "сама не діятиме", оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети Storm Shadow потрапляли в ціль.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
​Storm Shadow/SCALP EG - основні характеритики / Інфографіка Главреда ​

Водночас влада Британії вважає, що США, найімовірніше, дадуть "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, хоча в адміністрації президента Байдена існують розбіжності.

Удари вглиб Росії західною зброєю

За даними Bloomberg, американський та британський уряди обговорюють дозвіл Україні завдавати ударів великої дальності по російській території. Йдеться про використання британських крилатих ракет із навігаційними даними США. Це питання було частиною розмов, що відбулися в останні кілька днів за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена в Лондоні та Києві.

Партнери України хочуть зрозуміти, чого прагне досягти Київ, перш ніж дозволити використовувати свою зброю для ударів по території РФ. Під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі чинили тиск на президента Володимира Зеленського та його команду. За даними Bloomberg, Блінкен і Ламмі хотіли, щоб Зеленський дав довгостроковий план на наступний рік.

Група ключових республіканців у Палаті представників Конгресу США звернулася до президента Джо Байдена із закликом скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів у глибину РФ. Цей лист було надіслано напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва 11 вересня. Республіканські законодавці стверджують, що "занепокоєння адміністрації щодо ескалації послідовно спростовуються з першого дня війни".

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