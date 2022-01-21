Британія може відправити військових у сусідні з Україною країни НАТО - Times

Британія не виключає можливість посилення свого військового контингенту в країнах Східної Європи / Фото Reuters

Велика Британія розглядає можливість відправки додаткових сотень військовослужбовців в сусідні з Україною країни-члени НАТО в якості "стримуючого фактора" для Росії.

Як пише The Times з посиланням на джерела в британському Міністерстві оборони, Велика Британія не виключає можливість посилення свого військового контингенту в країнах Східної Європи.

Також члени НАТО провели переговори на високому рівні про те, чи слід посилити свою присутність в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Зараз Британія очолює бойову групу чисельністю 1,2 тис.осіб в Естонії, де у неї 830 військовослужбовців, танки, бойові броньовані машини, самохідна артилерія, нженерна група, засоби протиповітряної оборони і розвідки.

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У Польщі також перебувають 140 британських військовослужбовців в рамках місії НАТО з посилення передової присутності.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових. Як пише пише Associated Press, причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста - у Сполучених Штатів немає ніяких договірних зобов'язань перед Україною.

читайте такожВторгненням в Україну вважатиметься, навіть якщо один військовий РФ перетне кордон - БлінкенНагадаємо, раніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну.

Джо Байден припустив, що "невелике вторгнення" (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

CNN писало з посиланням на неназваного українського чиновника, що Київ шокований такою заявою. Мовляв, Байден дав Путіну "зелене світло" для вторгнення в Україну.

У Білому домі поспішили пояснити слова Байдена. Президент США нібито мав на увазі різницю між військовими, а також невійськовими/напіввійськовими/кібернетичними діями росіян.

"Якщо будь-які військові сили РФ перетнуть український кордон, це буде новим вторгненням, і на це буде дана швидка, жорстка і єдина відповідь з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників", - заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

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