Британія і США допомагають Україні бити по цілях у Росії - Financial Times

США нададуть Україні нові розвіддані для нанесення ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

https://glavred.net/world/britaniya-i-ssha-pomogayut-ukraine-bit-po-celyam-v-rossii-financial-times-10703501.html Посилання скопійоване

Україна завдає далекобійних ударів по території РФ / колаж: Главред, фото: pexels, Вікіпедія

Головне:

Україна розширює співпрацю з НАТО у сфері розвідки

Британія допомагає Києву з дальніми ударами по території РФ

З метою нанесення далекобійних ударів по території країни-агресора РФ Україна розширює співпрацю з НАТО у сфері розвідки.

Вашингтон наполягає на розширенні допомоги союзників по НАТО в розвідці для України. За даними Financial Times, Британія вже допомагає Києву з деякими дальніми ударами по території Росії.

відео дня

Зі свого боку США готуються надати Україні нові розвіддані для нанесення ударів по російській енергетичній інфраструктурі за допомогою дронів і ракет великої дальності, що посилить роль Вашингтона у війні, повідомили джерела видання.

Зазначається, що підтримка США допоможе Києву обходити систему ППО Росії і прокладати маршрути ударів. Вона також посилить ефективність наявних в України далекобійних засобів і може бути корисною під час постачання нових озброєнь.

Незважаючи на те що офіційного оголошення поки що не було, президент Дональд Трамп дав вказівку урядовим відомствам почати підготовку до можливого обміну розвідувальною інформацією. За словами одного з представників адміністрації, це свідчить про "кардинальну зміну настроїв" в оточенні Трампа.

/ Главред

Проте сам американський президент залишається противником прямого фінансування допомоги Україні за рахунок коштів платників податків. Він виступає за те, щоб країни НАТО купували озброєння у США, а потім вже самостійно передавали його українській стороні.

Несподіваний удар по Криму: думка експертів

На думку військового експерта Sky News Майкла Кларка, до настання зими Україна може зробити раптову атаку на Крим. Це може бути, наприклад, повітряний удар або морська операція з висадкою десанту, спрямована на те, щоб дезорієнтувати російські сили.

Також, з огляду на нинішні можливості України з нанесення ударів на великі відстані, не виключається ймовірність атаки по Керченському мосту, який з'єднує Крим з рештою території Росії.

Раніше повідомлялося про рекордний за дальністю удар по цілях у РФ. Ймовірно, був атакований найбільший виробник добрив і вибухівки в Росії.

Як писав Главред, в окупованому Криму раніше прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

Інші новини:

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред