"Шлюб за розрахунком, де РФ – молодший партнер": Блінкен розкритикував відносини Росії та Китаю

КРН намагається просувати "неліберальне" бачення світового порядку, але навряд чи саме до цього прагне РФ. Путін хоче світового безладу, заявив Блінкен.

Блінкен розкритикував відносини Росії та Китаю/ УНІАН, сайт Кремля

Державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви критично висловився про відносини КРН та Росії. Він назвав такі відносини "шлюбом за розрахунком", повідомляє Barron's.

"Частково через те, що світогляд у них зовсім інший, ніж у нас, у них укладено шлюб за розрахунком", – сказав Блінкен.

При цьому він зазначив, що у цих відносинах країна-агресорка Росія є "молодшим партнером".

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Держсекретар Сполучених Штатів заявив, що Пекін намагається просувати "неліберальне" бачення світового порядку, до того ж він хоче посунути Вашингтон з його позицій. Проте, за словами Блінкена, навряд чи саме цього хоче Москва і глава Кремля Володимир Путін. Найімовірніше, Путін "хоче світового безладу", зазначив Блінкен.

Також він заявив, що дипломатична, політична і матеріальна підтримка Росії Китаєм, "безумовно, суперечить інтересам США у припиненні війни Росії проти України".

Візит Сі Цзіньпіна до Москви 20 березня

У понеділок, 20 березня, глава КНР Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви і зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідер Китаю прибув до РФ, незважаючи на міжнародний ордер на арешт Путіна, який був виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Як повідомили китайські ЗМІ, під час переговорів сторони обговорили питання, пов'язані з агресивною війною, яку РФ розв'язала проти України. Лідер Китаю Сі Цзіньпін наголосив, що "голоси за мир і розум в українському питанні наростають", більшість країн виступає за деескалацію напруженості.

Після цього аналітики ISW зазначали, що Путіну не вдалося домогтися бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном. 21 березня лідери двох країн підписали спільну заяву "про поглиблення всебічного партнерства і стратегічного співробітництва". У документі йдеться про різні двосторонні наміри і підтверджується прихильність країн до державного суверенітету і територіальної цілісності один одного. Але зобов'язання, взяті на себе сторонами, помітно однобокі, що вказує на те, що лідер КНР погоджується на більш стриманий варіант відносин Китаю та РФ, ніж, ймовірно, бажає Путін.

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