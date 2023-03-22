Путіну не вдалося домогтися бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном - ISW

Путіну, ймовірно, не вдалося заручитися партнерством, якого він потребує. А Сі Цзіньпін заручився "більш односторонніми гарантіями", ніж припускав Путін.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін повели переговори 20-21 березня / Фото сайт Кремля

Президент країни-агресора Володимир Путін за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном ймовірно не зміг забезпечити більш щільне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він сподівався. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

21 березня лідери двох країн підписали спільну заяву "про поглиблення всебічного партнерства і стратегічного співробітництва, вступ в нову еру". У документі йдеться про різні двосторонні наміри та підтверджується прихильність країн до державного суверенітету і територіальної цілісності один одного.

Однак зобов'язання, взяті на себе Сі та Путіним, були помітно однобокими, що вказує на те, що лідер КНР погоджується на більш стриманий варіант російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін, вважають аналітики ISW.

відео дня

Сі Цзіньпін підтвердив прихильність Китаю Росії в Радбезі ООН та посилив позицію КНР щодо "політичного врегулювання" війни в Україні, при цьому він не пішов далі таких заяв.

"Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, що свідчать про триваючу орієнтацію Росії на Китай та залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які здаються дуже односторонніми порівняно з відносно помірними зобов'язаннями Сі", - пишуть експерти.

Голова КНР також не сигналізував про намір надати підтримку війні РФ проти України, крім розпливчастих дипломатичних запевнень, що, ймовірно, є кроком назад у порівнянні з тим, що Путін сподівався домогтися в ході переговорів.

В ISW пишуть, що Путіну, ймовірно, не вдалося заручитися саме тим партнерством, якого він потребує. А Сі Цзіньпін, ймовірно, поїде з Москви, заручившись "більш односторонніми гарантіями", ніж припускав Путін.

При цьому глава Кремля заявив про те, що у РФ і Китаю відбувся "вельми змістовний і відвертий обмін думками" про перспективи подальшого розвитку російсько-китайських відносин.

"Такій риториці явно не вистачає формулювання, яке зазвичай використовується в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони прийшли до остаточних і суттєвих угод", - зазначають в ISW.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

21 березня за підсумками зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна був підписаний договір. Також сторони зробили заяву про війну в Україні.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву та переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

Інші новини: