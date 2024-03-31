Бійня в Підмосков'ї: експерт оцінив імовірність причетності ФСБ до теракту

Публіцист і фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов прокоментував спроби кремлівського режиму прив'язати Україну до організації теракту в Підмосков'ї.
"Спроба прив'язати до цього теракту Україну цілком вписується в інформаційну стратегію Кремля, яка полягає в тому, щоб у будь-якому разі створити якомога більше інформаційного галасу, знайти якомога більше винних і відповідальних за цей теракт, а також максимально виправдати свою агресивну риторику й дії проти України та проти країн Заходу", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт вважає, що головне завдання, яке зараз переслідує Кремль, звинувачуючи Україну і США і вкидаючи в інформаційний простір дуже багато різних теорій, конспірологій, - відвернути увагу від провалу самих російських спецслужб.
"Насамперед від провалу цієї структури нібито безпеки, яку Путін вибудовував усередині Росії. Для нього дуже важливо, щоб у цій ситуації жили будь-які версії, окрім єдино правильної - про те, що через війну в Україні всі ресурси Росії, всі найкращі кадри кинуті на війну проти нашої держави, а сама Росія виявилася майже беззахисною перед реальним тероризмом", - пояснив він.
Співрозмовник також зазначає, що в інформаційному полі було дуже багато інформації про те, що за терактом стоїть саме ФСБ.
"Це була і моя перша думка, але чим далі ми досліджуємо це питання, тим більше розуміємо, що це дійсно була Ісламська держава. Вони дійсно планували теракт - про це Росію попереджали і Штати, і Велика Британія", - переконаний він.
Публіцист також додав, що зараз Росія намагається максимально знайти винних у теракті.
"Тому що сказати, що винен ІДІЛ, означатиме провал власної історії, адже росіяни воювали з ІДІЛ у Сирії, витрачають мільярди на безпеку від тероризму, але бац! - і таке проґавили. Звинуватити у всьому всесильних українців, британців, американців, на їхню думку, чудовий план. І думаю, що вони будуть його дотримуватися до кінця, або як мінімум до наступного теракту, який ІДІЛ цілком може організувати в РФ. І про це вже активно говорять", - додав Богданов.
Дивіться відео - інтерв'ю Юрія Богданова Главреду:
Теракт у Крокус Сіті Холі
23 березня 2024 року в підмосковному концерт-холі "Крокус" (Красногорськ) перед концертом рок-гурту Пікнік стався теракт: група озброєних злочинців відкрила вогонь по відвідувачах, а потім підпалила будівлю. Від куль і вогню загинуло понад 130 осіб, понад 200 потрапили в лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
Влада країни-окупанта використовує теракт з метою пропаганди, і шукає в події "український слід". Україна свою причетність рішуче заперечує.
Теракт у Крокус Сіті Хол
Нагадаємо, диктатор Володимир Путін двічі намагався пов'язати Україну з терактом у ТЦ "Крокус Сіті Хол" - навіть незважаючи на те, що "ІД" взяло на себе відповідальність. Увечері в понеділок диктатор країни-агресора визнав, що напад здійснили ісламісти, але додав, що "нас цікавить, хто це замовив".
Зі свого боку Україна категорично відкидає будь-яку причетність, називаючи бійню в Підмосков'ї операцією самого Кремля. У США ж заявляють, що відповідальність несе виключно Ісламська держава.
Картинка "Україна - "терорист" може бути використана Путіним, щоб активізувати війну, в тому числі віддавши наказ про нову мобілізацію, впевнені експерти.
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