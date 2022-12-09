"Вбити стільки цивільних, скільки можливо": у США порівняли російських військових з бойовиками ІДІЛ

Необхідно перевірити близько 160 тисяч квадратних кілометрів території України на наявність мін. Держдеп США виділив $91,5 мільйона на допомогу в розмінуванні.

Розмінування української території буде найбільшим викликом для саперів з часів Другої світової війни / УНІАН

Російські окупаційні війська мінують в Україні цивільні будинки, дитячі іграшки та тіла вбитих. Це нагадує тактику бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Про це заявив представник Державного департаменту США у справах Європи Майкл Тірре під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу 8 грудня, передає Голос Америки.

За його словами, розмінування української території буде найбільшим викликом для саперів з часів Другої світової війни. На допомогу в розмінуванні Україні Держдеп виділив $ 91,5 мільйона. Крім того, США планують посилити допомогу з підготовкою українських саперів і наданням додаткового обладнання.

За словами Тірре, необхідно перевірити близько 160 тисяч квадратних кілометрів території України на наявність мін.

"Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити стільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися в свої будинки", – сказав представник Держдепу США у справах Європи.

Як писав Главред, в Житомирській області сталася трагедія - на міні підірвався автомобіль місцевої лісової охорони. Внаслідок вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Саливонік загинув на місці, а лісник цього ж лісництва отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська для мінування Херсонської області завезли боєприпаси 50-х років минулого століття.

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