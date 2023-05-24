Бійці ЗСУ стояли на кордоні і не вторгалися до Білгородщини - The New York Times

Добровольці Легіону Свободи Росії на війні агресора РФ проти України раніше воювали переважно в Бахмуті та навколо міста, пишуть журналісти.

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Легіон Свобода Росії взяв на себе відповідальність за рейд на Білгородщину / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Легіон Свобода Росії, 28-а ОМБр (ілюстративне фото)

Сили оборони України не брали участь у рейді на Білгородську область і в момент військової операції російських добровольців в регіоні стояли на кордоні, щоб в разі чого не пропустити окупантів РФ на українську територію. Росіяни зазнали втрат, проте вони не позначилися на боєздатності добровольчих формувань.

Як повідомляє The New York Times, високопоставлений український чиновник анонімно розповів журналістам про те, що бійці ЗСУ не брали участі у військовій операції добровольців Росії в Білгородській області. Вони стояли на кордоні, щоб не допустити контратак окупаційної армії РФ.

Відповідальність за рейд на Білгородщину взяли на себе Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії.

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"Легіон "Свобода Росії" був створений в серпні 2022 року, щоб дати можливість росіянам, які виступають проти війни Кремля в Україні, взяти в руки зброю і воювати разом з українцями. Бойові дії цих антикремлівських російських добровольців обмежувалися в основному лінією фронту в Україні, переважно в Бахмуті і навколо нього", - наголошується в матеріалі.

Також співрозмовник NYT підкреслив, що російські добровольці зазнали втрат, але вони не позначилися на боєздатності військових формувань.

Військова операція добровольців Росії в Білгородській області

22 травня у Мережі були опубліковані заяви Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, згідно з якими вони почали визвольну операцію в Білгородській області.

Бійці виконували завдання на контрольно-пропускному пункті Грайворон і в низці населених пунктів регіону. Військові завдавали ударів по російських окупантах.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що добровольці Росії проводять роботу над створенням у Білгородській області буферної зони, щоб відсунути війська РФ від українського кордону.

У військовій розвідці підкреслили, що в операції беруть участь виключно громадяни Російської Федерації.

23 травня в Міністерстві оборони окупантів Росії повідомили про, мовляв, "знищення" сил і засобів російських добровольців на Білгородщині. У Російському добровольчому корпусі у відповідь натякнули на готовність завдати ще одного удару по військах РФ у Бєлгородській області.

Дивіться відео, в якому генерал-майор СБУ Ягун розповів, чому добровольці Росії не братимуть Білгород:

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