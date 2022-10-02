Лиманом не обмежилися: Зеленський анонсував успіхи ЗСУ

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський щодня як мінімум двічі - вранці і ввечері - отримує звіти від українських військових щодо ситуації на фронті.

Цього тижня найбільшу частину інформації займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у рамках оборонної операції, що проводиться ЗСУ.

"Найбільш медійною зараз стала історія Лиману Донецької області, але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом", - зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент розповів, що воїни 129 бригади ТрО Кривого Рогу нещодавно звільнили Архагельське та Миролюбівку.

Він також подякував усім, хто наближає моменти перемог і повертає український прапор на його законні місця на українській землі.

"Спасибі всім: від генералів до рядових, від професійних військових, розвідників і спецслужб - до волонтерів і кожного, хто допомагає захищати нашу державу", - додав політик.

ЗСУ взяли під контроль Лиман

У силах оборони України 1 жовтня підтвердили інформацію, згідно з якою війська Росії в Лимані Донецької області знаходяться в оточенні. Армія звільнила 5 населених пунктів поруч з містом. На в'їзді в Лиман встановлено прапор Української держави.

ЗСУ контролюють всі шляхи виходу з міста. Волонтери оприлюднили відео з автоколоною, що розтягнулася на сотні метрів. Російські війська на автомобілях намагаються втекти з Лиману.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий підкреслив, що армія України вже в Лимані. У місті йдуть бої. Міністерство оборони Росії підтвердило втечу своїх військ.

Читайте також: