Боїться, що літак зіб'ють: Путін зібрався в країну НАТО і висунув умови - ЗМІ

Російський диктатор хотів би вилетіти до Туреччини в супроводі російських винищувачів.

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Путін хоче летіти до Туреччини в супроводі винищувачів РФ Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Російський диктатор Володимир Путін планує в перший тиждень жовтня відвідати Туреччину. При цьому господар Кремля хоче, щоб його літак супроводжували російські винищувачі.

Як пише Middle East Eye, з минулого року президент Росії відклав кілька офіційних візитів до Туреччини. Озвучували безліч причин. Дехто заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін уникає країн, які не входили до складу Радянського Союзу. Інші пов'язують це з російськими виборами, що відбулися на початку цього року.

"Однак джерела повідомили, що основною причиною постійних затримок є умови, висунуті Путіним для візиту в Анкару", - зазначають журналісти.

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Джерела повідомили, що Путін хотів би вилетіти до Туреччини в супроводі російських винищувачів. Диктатор переживає, що під час польоту Україна нібито спробує перехопити його літак і зробить усе, щоб убити його. При цьому оточення Путіна також перебуває в страху, адже Туреччина є членом НАТО.

"Вимога Москви прилетіти з російськими винищувачами і, можливо, посадити їх на території Туреччини, є складним питанням, оскільки системи ППО НАТО в країні можуть сприйняти такі літаки як ворожі цілі", - пише видання.

Одне з джерел, знайоме з ходом переговорів, заявило, що Туреччина навряд чи відключить системи НАТО, щоб задовольнити прохання Росії.

Під час останніх обговорень візиту російські та турецькі офіційні особи обговорювали приїзд Путіна в перший тиждень жовтня. Однак, за словами джерел, конкретний запит на винищувачі робить планування та організацію візиту вельми малоймовірними.

Два колишні посли Туреччини, які раніше брали безпосередню участь у дипломатичному протоколі, пов'язаному з візитами глав іноземних держав, повідомили, що російське прохання було вельми незвичайним.

"Турецький уряд може як жест направити винищувачі для супроводу глав іноземних держав", - заявив один із колишніх послів.

На цьому вимоги російської сторони не закінчилися. Володимир Путін хоче, щоб у разі візиту його поселили в урядовому гостьовому будинку, що є незвичайним і безпрецедентним випадком. Пов'язано це з тим, що три найбільші готелі Анкари, серед яких Hilton, Sheraton і JW Marriott, належать США, тож начебто небезпечні для російського лідера.

Зустріч Путіна та Ердогана

Востаннє Путін відвідував Анкару 2014 року.

У вересні 2023 року відбулася зустріч Путіна і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Сочі. Тоді Ердоган не зміг домовитися з кремлівським диктатором про відновлення "зернової угоди" за посередництва Стамбула.

Під час переговорів між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і очільником кремлівського режиму Володимиром Путіним стався конфуз, під час зустрічі президентів перекладач припустився епічної помилки, заявивши, що між Туреччиною і Росією йде війна.

Ордер на арешт Володимира Путіна Ордер на арешт Володимира Путіна - ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: чинного президента Володимира Путіна та російської уповноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії, видані 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.

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