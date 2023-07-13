УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Бойовики ПВК Вагнер у супроводі поліції поїхали в напрямку Москви

Андрій Ганчук
13 липня 2023, 13:38 оновлено 13 липня, 13:51
104
Угруповання Вагнер, яке раніше здійснило спробу військового заколоту, супроводжує поліція окупантів країни-агресора РФ і автобуси на білоруських номерах.
ПВК Вагнер
Бойовики ПВК Вагнер вже передали Міноборони РФ свою військову техніку / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Бойовик ПВК Вагнер, ймовірно, почали передислокацію з польових таборів. Їхня колона попрямувала в супроводі поліції і автобусів на білоруських номерах в напрямку Москви. Вони вже передали кадровим російським окупантам понад 2 тисячі одиниць бойових машин і озброєнь.

Кадри пересування вагнерівців опублікував один з російських військових пропагандистів Саша Коц, який написав, що бойовики, судячи з усього, передислокуються з польових таборів.

"ПВК "Вагнер", схоже, почала передислокацію з польових таборів. Довга колона без важкої техніки рухається трасою М4 в бік Москви в супроводі поліції", - сказав він.

відео дня

У коментарях до посту пропагандиста відзначили, що в колоні Вагнер є автобуси з номерами з Білорусі, куди вони, можливо, можуть і відправитися.

Дивіться відео, як ПВК Вагнер їде без техніки у напрямку Москви:

Бойовики Вагнер поїхали в бік Москви
Бойовики Вагнер поїхали в бік Москви "на передислокацію" / скріншот Главред

ПВК Вагнер передала свою техніку Міноборони окупантів РФ

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони країни-загарбника Росії отримало від бойовиків ПВК Вагнер більше 2 тисяч одиниць бойових машин і озброєнь. Також бунтівники віддали кадровим окупантам понад 2,5 тисячі тонн боєприпасів і приблизно 20 тисяч одиниць стрілецької зброї.

Військовий заколот Пригожина і ПВК Вагнер

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин, у якого тривалий конфлікт з Міністерством оборони окупантів Росії в особі міністра Сергія Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова, 23 червня звинуватив відомство агресора в ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. В помсту Пригожин оголосив про похід свого 25-тисячного угруповання Вагнер на Москву.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер без бою захопила Ростов-на-Дону. Повстанці взяли під контроль весь Південний військовий округ. Найманцям вдалося збити декілька вертольотів збройних сил РФ, які намагалися завдавати ударів по вагнерівцях.

Колони Вагнер стрімко рухалися в бік Москви, але до столиці країни-агресора Росії так і не дійшли. Пригожин зупинив свою ПВК за підсумком перемовин з директором Білорусі Лукашенком і главою ФСБ Бортніковим. В результаті Пригожина разом з частиною угруповання Вагнер відправили до Білорусі.

Інші новини:

ПВК Вагнер війна в Росії
Реклама

Головне за день

Легалізація медичного канабісу: Рада дала "зелене світло" законопроєкту

Легалізація медичного канабісу: Рада дала "зелене світло" законопроєкту

13:51 Україна
"Немає сумнівів": глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни

"Немає сумнівів": глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни

13:16 Світ
Україна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - Куса

Україна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - Куса

11:40 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

14:05

"Він стратег і супермен": двійник Путіна вислужився перед диктатором

13:56

Камалія показала, чим "вбила наповал" Мохаммада ЗахураВідео

13:51

Легалізація медичного канабісу: Рада дала "зелене світло" законопроєкту

13:50

У росіян новий кандидат за заміщення вакантної посади "публічного Пригожина"Погляд

13:38

Бойовики ПВК Вагнер у супроводі поліції поїхали в напрямку МосквиВідео

Україна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - КусаУкраїна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - Куса
13:34

Гороскоп на завтра 14 липня 2023: Водоліям - успіх, Овну - гроші

13:16

"Немає сумнівів": глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни

13:03

У Росії раптово померла зірка серіалу Каменська

13:00

Безхатько накопичив 1млн доларів, але продовжує просити милостиню: в чому причина

Реклама
12:50

"Звернення" Джонні Деппа до росіян: у Мережі звинуватили актора в лояльності до РФ

12:48

Вимагали ще з середини 2000-х: Куса назвав умови вступу України до НАТО

12:44

Захід може кардинально змінити ситуацію: експерт про сценарій завершення війниВідео

12:42

Російська співачка зізналася в алкоголізмі

12:19

Голова Пентагону пояснив, чи скоро Україна отримає касетні боєприпаси

12:10

"Силіконова діва": Ані Лорак в неналежному вбранні станцювала під свій трекВідео

12:06

Вищипувати волосся в носі протипоказано: лікарі пояснили причину

11:46

Лавров сказився через передачу Україні F-16 і пригрозив "катастрофою"

11:33

Перемога, поразка або Мінськ-3: Подоляк назвав три сценарії завершення війни

11:23

Від атаки "Шахедів" по Києву є постраждалі в Дарницькому районі - КМВАВідео

10:58

Знищених окупантів вивезли вантажівки: деталі удару по штабу РФ у Бердянську

Реклама
10:54

Телеканали групи 1+1 media здобули сім нагород VI Церемонії BigData Awards

10:34

Головоломка для тих, хто найуважніший: треба знайти вовка за 10 секунд

10:33

Це потрібно робити раз на кілька днів: як продезінфікувати екран телефону

10:30

"Російська імперія не існуватиме": Данілов оцінив саміт НАТО у Вільнюсі

10:04

У РФ Путіну шукають заміну: ексспівробітник КДБ назвав несподіваного кандидата

09:40

Мандрівник з глибини століть: Авраменко розповів про звук-непосиду в мовіВідео

09:39

"Вражаюча невпевненість": Волкер розкритикував НАТО через позицію щодо України

09:20

"Поранених вивозили потайки": у Маріуполі підірвали казарми з кадирівцями

08:54

Жінка показала, як можна оживити брудне деко, використовуючи тільки духовкуВідео

08:41

На Захід летіли Калібри, на Київ - Shahed: РФ вночі влаштувала атаку на Україну

08:36

Розбірки у Шойгу: генерала РФ вигнали з посади після критики командування

07:59

ЗСУ "насипають" окупантам на фронті і йдуть вперед на трьох напрямках – ISW

07:41

Україна переможе у війні через рік і вступить до НАТО та Євросоюзу - Зеленський

06:58

У Росії виведена порода відвертих маніяківПогляд

06:54

Росія вночі дронами атакувала Київ, пошкоджено багатоповерхівки: подробиці

06:40

Чому фраза "розповсюджувати плітки" – неправильна: Авраменко здивував відповіддюВідео

05:00

Що не можна робити після похорону рідної людини: найважливіші поради і заборони

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 13 липня

03:40

Політолог спрознозував, кому Путін може передати владу

03:00

Золотарьов розповів, чому Путін миттю драпонув із Москви під час бунту ПригожинаВідео

Реклама
02:35

Що відбувається між принцом Гаррі та Меган Маркл - друг сім'ї розповів правду

02:05

Перегрів двигуна в спеку: хитрий лайфхак допоможе не угробити движок

01:35

"Це держава в державі": Золотарьов сказав, хто може влаштувати переворот в РФВідео

00:36

Хрест батька, який поховав дитину: український телеведучий розповів про вбивство дочки

12 липня, середа
23:50

"Любіть ворогів ваших, моліться за них": скандальний Ломаченко зашкварився в Instagram

22:50

Суровікіна затримали через заколот Пригожина: у Мережі розповіли нову версію

22:46

"Це хороші новини для України": Воллес порівняв Шойгу та Герасимова з дуетом коміків

22:20

Навіщо 14 липня потрібно економити гроші: прикмети і що не можна робити

21:57

"Диктатор не буде нам диктувати": Путін помилився з війною в Україні - Байден

21:55

Блогер-скандаліст розповів, чому Гайтана пішла зі сцени

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти