Бойовики ПВК Вагнер у супроводі поліції поїхали в напрямку Москви

Угруповання Вагнер, яке раніше здійснило спробу військового заколоту, супроводжує поліція окупантів країни-агресора РФ і автобуси на білоруських номерах.

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Бойовики ПВК Вагнер вже передали Міноборони РФ свою військову техніку / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Бойовик ПВК Вагнер, ймовірно, почали передислокацію з польових таборів. Їхня колона попрямувала в супроводі поліції і автобусів на білоруських номерах в напрямку Москви. Вони вже передали кадровим російським окупантам понад 2 тисячі одиниць бойових машин і озброєнь.

Кадри пересування вагнерівців опублікував один з російських військових пропагандистів Саша Коц, який написав, що бойовики, судячи з усього, передислокуються з польових таборів.

"ПВК "Вагнер", схоже, почала передислокацію з польових таборів. Довга колона без важкої техніки рухається трасою М4 в бік Москви в супроводі поліції", - сказав він.

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У коментарях до посту пропагандиста відзначили, що в колоні Вагнер є автобуси з номерами з Білорусі, куди вони, можливо, можуть і відправитися.

Дивіться відео, як ПВК Вагнер їде без техніки у напрямку Москви:

Бойовики Вагнер поїхали в бік Москви "на передислокацію" / скріншот Главред

ПВК Вагнер передала свою техніку Міноборони окупантів РФ

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони країни-загарбника Росії отримало від бойовиків ПВК Вагнер більше 2 тисяч одиниць бойових машин і озброєнь. Також бунтівники віддали кадровим окупантам понад 2,5 тисячі тонн боєприпасів і приблизно 20 тисяч одиниць стрілецької зброї.

Військовий заколот Пригожина і ПВК Вагнер

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин, у якого тривалий конфлікт з Міністерством оборони окупантів Росії в особі міністра Сергія Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова, 23 червня звинуватив відомство агресора в ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. В помсту Пригожин оголосив про похід свого 25-тисячного угруповання Вагнер на Москву.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер без бою захопила Ростов-на-Дону. Повстанці взяли під контроль весь Південний військовий округ. Найманцям вдалося збити декілька вертольотів збройних сил РФ, які намагалися завдавати ударів по вагнерівцях.

Колони Вагнер стрімко рухалися в бік Москви, але до столиці країни-агресора Росії так і не дійшли. Пригожин зупинив свою ПВК за підсумком перемовин з директором Білорусі Лукашенком і главою ФСБ Бортніковим. В результаті Пригожина разом з частиною угруповання Вагнер відправили до Білорусі.

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